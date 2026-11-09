La estructura productiva de Santa Fe experimentó cambios significativos durante la última década. La superficie sembrada con cultivos de verano creció un 15%, al pasar de 4,36 millones de hectáreas en la campaña 2014/15 a 5,02 millones en 2024/25. En paralelo, el stock bovino disminuyó un 6%, equivalente a 357.589 cabezas.
La superficie agrícola creció en 18 departamentos santafesinos, pero la evolución ganadera fue dispar
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) registró un aumento de 659.940 hectáreas en la superficie destinada a cultivos de verano entre las campañas 2014/15 y 2024/25. En el mismo período, el stock bovino provincial se redujo en 357.589 cabezas, con fuertes diferencias territoriales: las mayores pérdidas se concentraron en el norte y centro-norte, mientras que varios departamentos del sur y el este incrementaron sus existencias.
Los datos surgen de un informe elaborado por Franco Ramseyer y Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que analiza la evolución agrícola y ganadera de los 19 departamentos santafesinos. Para medir el área agrícola, el estudio considera la superficie destinada a algodón, arroz, girasol, maíz, maní, mijo, porotos, soja y sorgo.
En el caso de la ganadería, utiliza las existencias bovinas como indicador de la actividad, por lo que la comparación no representa directamente la superficie ocupada por esa producción.
El crecimiento agrícola fue generalizado: 18 de los 19 departamentos aumentaron su superficie sembrada. Las mayores expansiones se registraron en 9 de Julio, con 175.745 hectáreas adicionales; San Cristóbal, con 174.500; Castellanos, con 87.200; y General López, con 83.463 hectáreas. La única excepción fue General Obligado, donde el área cayó en 35.600 hectáreas.
Por cultivos, el girasol encabezó la expansión, con 189.547 hectáreas adicionales, equivalentes al 29% del crecimiento total. Su superficie más que se duplicó durante el período. Le siguieron la soja, con 164.673 hectáreas más; el algodón, con 129.000; el maíz, con 95.793; y el sorgo, con 77.402. El arroz fue el único cultivo de verano que retrocedió, con una reducción de 13.650 hectáreas, equivalente al 30%.
En la campaña 2024/25, General López fue el departamento con mayor superficie sembrada, con 837.383 hectáreas, el 17% del total provincial. Detrás se ubicaron 9 de Julio, con 511.145; Castellanos, con 457.200; San Martín, con 390.526; y San Cristóbal, con 349.500 hectáreas. En conjunto, estos cinco departamentos concentraron el 50,7% del área agrícola santafesina.
La caída del rodeo se concentró en el norte y centro-norte provincial
Mientras la agricultura avanzó, la ganadería registró una disminución de 357.589 cabezas entre 2015 y 2025. De acuerdo con el informe, esta evolución debe analizarse en el contexto del ciclo ganadero nacional, caracterizado por etapas de retención y liquidación de existencias.
Durante las fases de liquidación, los productores reducen sus rodeos y aumenta la disponibilidad de animales para faena en el corto plazo. En los períodos de retención, en cambio, se conservan especialmente los vientres para ampliar la producción futura, lo que reduce transitoriamente la oferta de carne.
Según la BCR, Argentina atravesó una etapa de retención entre 2011 y 2018 y, desde 2019, ingresó en una nueva fase de liquidación. En ese contexto, Santa Fe mantuvo prácticamente estable su participación en el rodeo nacional: representaba el 11,9% en 2015 y el 11,7% en 2025. Además, entre 2018 y 2025 la caída provincial fue menor que la registrada en el conjunto del país: 2,7% frente al 7,4%.
Sin embargo, el comportamiento departamental mostró diferencias marcadas. Las mayores pérdidas de existencias se concentraron en el norte y centro-norte. Vera encabezó las bajas, con 151.291 cabezas menos, seguido por San Cristóbal, con 122.416; 9 de Julio, con 86.650; Castellanos, con 58.613; y General Obligado, con 47.188.
En sentido contrario, algunos departamentos del sur y el este incrementaron sus rodeos. Caseros sumó 47.256 cabezas; Garay, 33.564; Constitución, 24.370; y San Jerónimo, 23.301.
A pesar de las fuertes reducciones, Vera, San Cristóbal y 9 de Julio continuaban siendo en 2025 los departamentos con mayores existencias bovinas de la provincia. Entre los tres reunían el 37% del stock santafesino.
Ocho departamentos combinaron más agricultura con menos ganado
El cruce de las dos variables permite identificar distintas dinámicas territoriales. En diez departamentos crecieron simultáneamente la superficie agrícola y las existencias bovinas. Se trata de Belgrano, Caseros, Constitución, Garay, General López, La Capital, Rosario, San Javier, San Jerónimo y San Lorenzo.
En conjunto, esas jurisdicciones incorporaron 134.431 hectáreas de cultivos de verano y sumaron 178.027 cabezas de ganado durante la década analizada.
En otros ocho departamentos, el avance de la agricultura coincidió con una reducción del rodeo. El grupo está integrado por 9 de Julio, Castellanos, Iriondo, Las Colonias, San Cristóbal, San Justo, San Martín y Vera. Allí la superficie sembrada aumentó en 561.109 hectáreas, mientras que las existencias bovinas disminuyeron en 488.428 cabezas.
Los casos más significativos fueron San Cristóbal, 9 de Julio y Vera. En el primero, el área agrícola creció en 174.500 hectáreas y el stock cayó en 122.416 animales. En 9 de Julio se incorporaron 175.745 hectáreas de cultivos, con una reducción de 86.650 cabezas. En Vera, en tanto, la superficie sembrada aumentó en 30.510 hectáreas y el rodeo perdió 151.291 animales.
El informe también identifica margen para una nueva expansión agrícola. Al comparar la superficie sembrada en 2024/25 con los máximos históricos de cada departamento —a partir de registros que comienzan en la campaña 1969/70—, la provincia utilizó el 88% de su potencial histórico.
La suma de esos máximos departamentales alcanza los 5,69 millones de hectáreas, frente a los 5,02 millones efectivamente sembrados en 2024/25. La diferencia representa un margen de 666.648 hectáreas respecto de los récords históricos.
San Jerónimo aparece como el departamento con mayor distancia respecto de su máximo, con 154.910 hectáreas de margen y un nivel de utilización equivalente al 58% de su récord. Le siguen Iriondo, con 102.254 hectáreas; Belgrano, con 76.194; y General Obligado, con 66.700. En el otro extremo, 9 de Julio, Castellanos y General López alcanzaron en 2024/25 sus máximos históricos de superficie de cultivos de verano.