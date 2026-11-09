Informe de la BCR

La superficie agrícola creció en 18 departamentos santafesinos, pero la evolución ganadera fue dispar

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) registró un aumento de 659.940 hectáreas en la superficie destinada a cultivos de verano entre las campañas 2014/15 y 2024/25. En el mismo período, el stock bovino provincial se redujo en 357.589 cabezas, con fuertes diferencias territoriales: las mayores pérdidas se concentraron en el norte y centro-norte, mientras que varios departamentos del sur y el este incrementaron sus existencias.