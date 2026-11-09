Transporte y cadena de frío

La logística representa el 29% de los costos de la industria láctea y supera los valores regionales

El transporte y la distribución constituyen el segundo componente de mayor incidencia en la estructura de costos de las empresas lácteas, detrás de la materia prima. La caída del consumo y del volumen de mercadería movilizada, junto con los gastos de combustible, mantenimiento y refrigeración, incrementan el costo por unidad y afectan la competitividad de toda la cadena.