La logística se consolidó como uno de los principales componentes de costos para la industria láctea argentina. Según estimaciones sectoriales difundidas por la consultora Focus Market, representa alrededor del 29% de los costos de una compañía del rubro y constituye el segundo factor de mayor incidencia en su estructura, solamente detrás de la leche como materia prima.
La logística representa el 29% de los costos de la industria láctea y supera los valores regionales
El transporte y la distribución constituyen el segundo componente de mayor incidencia en la estructura de costos de las empresas lácteas, detrás de la materia prima. La caída del consumo y del volumen de mercadería movilizada, junto con los gastos de combustible, mantenimiento y refrigeración, incrementan el costo por unidad y afectan la competitividad de toda la cadena.
El dato refleja el peso que adquirieron el transporte, el almacenamiento y la distribución en una actividad que necesita abastecer una extensa red de comercios y garantizar condiciones específicas de conservación para buena parte de sus productos.
La situación se vuelve más compleja en un contexto de retracción del consumo y reducción de los volúmenes transportados. De acuerdo con datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el consumo de productos lácteos cayó cerca de un 15% durante la última década, medido en litros equivalentes. En los últimos quince años, además, las toneladas movilizadas por la industria disminuyeron alrededor de un 35%.
Esta contracción no estuvo acompañada por una reducción proporcional de la estructura logística. Como consecuencia, las empresas deben distribuir sus costos operativos entre una menor cantidad de productos, lo que incrementa el costo de transporte por unidad y condiciona los márgenes de rentabilidad.
La cadena de frío y el transporte, factores determinantes
La distribución de productos lácteos presenta exigencias particulares que inciden directamente en los costos. A diferencia de otras mercaderías, muchos alimentos de esta cadena son perecederos y requieren condiciones controladas de temperatura durante el almacenamiento y el traslado.
El Código Alimentario Argentino establece, por ejemplo, una temperatura máxima de 8 °C para la leche pasteurizada y de 10 °C para las leches fermentadas, como el yogur. En cambio, la leche UHT puede conservarse a temperatura ambiente mientras permanece cerrada.
Mantener la cadena de frío implica disponer de camiones y cámaras de almacenamiento especializados, equipos de refrigeración, suministro de energía, mantenimiento y controles sanitarios. También exige una planificación más rigurosa de los tiempos de carga y descarga y limita las posibilidades de combinar diferentes productos en un mismo transporte.
A estas condiciones se suma la estructura del sistema de transporte argentino. Más del 90% de las cargas domésticas se moviliza por camión, una modalidad que concentra buena parte de los costos de distribución de la industria.
La ocupación de los vehículos también resulta determinante. Cuando los recorridos tienen pocos puntos de entrega, largas distancias entre comercios o viajes de regreso con baja carga, los gastos operativos se distribuyen entre menos unidades de producto y encarecen cada entrega.
Menos volumen transportado y una estructura que debe sostenerse
La caída del consumo modificó la dinámica de distribución de las empresas lácteas. Con menos mercadería para trasladar, las compañías deben mantener buena parte de los recursos necesarios para abastecer los distintos canales comerciales.
El combustible es uno de los principales componentes de esa estructura. En los recorridos de media y larga distancia representa entre el 33% y el 38% del costo total del transporte automotor, según las estimaciones incluidas en el informe.
También inciden el mantenimiento de los vehículos, los repuestos, el personal, los equipos de refrigeración y las instalaciones necesarias para conservar los productos en condiciones adecuadas.
En este escenario, la capacidad ociosa se convierte en un problema económico. Un camión que realiza el mismo recorrido con una carga menor mantiene buena parte de sus gastos, pero debe distribuirlos entre menos productos. El resultado es un incremento del costo logístico por unidad transportada.
A esta dificultad se suma la estructura empresarial de la lechería argentina. Según informes del OCLA, las cinco principales compañías concentran alrededor del 36% del procesamiento industrial, mientras que la empresa líder representa el 11,9% del total.
Esta distribución contrasta con la de otros países productores, donde las principales industrias suelen concentrar una proporción considerablemente mayor del procesamiento. En Argentina, la atomización del sector implica que numerosas empresas deban sostener sus propias redes de distribución, incluso cuando recorren zonas similares y abastecen a los mismos mercados.
Argentina, con costos superiores a los parámetros regionales
El peso de la logística en la industria láctea argentina también presenta diferencias frente a otras redes de distribución. Las estimaciones sectoriales señalan que sus costos son aproximadamente un 50% superiores a los de redes comparables dentro del país y llegan a duplicar los de algunos referentes regionales.
La problemática excede a la actividad lechera. En América Latina, los costos logísticos representan generalmente entre el 14% y el 18% de las ventas de las empresas, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ubican entre el 8% y el 10%.
En las comparaciones internacionales, Argentina también registra valores superiores a los de algunos países vecinos. Uno de los relevamientos citados estima una diferencia del 24% respecto de Brasil y del 70% frente a Bolivia, mientras que otro estudio calcula una brecha del 32% con Brasil. Las diferencias responden a distintas metodologías de medición, por lo que no constituyen cifras directamente comparables.
La reducción de estos costos aparece como una variable relevante para mejorar la competitividad de la industria, tanto en el mercado interno como en el comercio exterior.