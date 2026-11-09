Concentra el 60% de las compras mundiales

El mercado mundial de soja depende cada vez más de China y de la oferta sudamericana

En tres décadas, el gigante asiático pasó de ser un exportador relevante a convertirse en el principal comprador de soja del mundo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sus importaciones alcanzarían las 115 millones de toneladas en la campaña 2026/27. Brasil y Estados Unidos concentran más del 80% de las exportaciones globales, mientras Sudamérica gana protagonismo como proveedor