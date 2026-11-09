En apenas tres décadas, China pasó de ser un exportador de soja a convertirse en el principal comprador mundial, con una participación cercana al 60% del comercio internacional. Este cambio modificó profundamente la estructura del mercado, desplazó a Europa como principal destino y consolidó a Brasil y Estados Unidos como los dos grandes proveedores globales.
El mercado mundial de soja depende cada vez más de China y de la oferta sudamericana
En tres décadas, el gigante asiático pasó de ser un exportador relevante a convertirse en el principal comprador de soja del mundo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sus importaciones alcanzarían las 115 millones de toneladas en la campaña 2026/27. Brasil y Estados Unidos concentran más del 80% de las exportaciones globales, mientras Sudamérica gana protagonismo como proveedor
Un informe elaborado por Ana Inés Rubicondi, Emilce Terré y Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), analiza la evolución de este proceso, los factores que sostienen la demanda del gigante asiático y las perspectivas para los próximos años.
De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), China importaría alrededor de 115 millones de toneladas de soja durante la campaña 2026/27. La cifra refleja la magnitud de su dependencia del abastecimiento externo y el lugar central que ocupa en la formación de los flujos comerciales.
Por el lado de la oferta, Brasil concentra aproximadamente el 58% de las exportaciones mundiales de poroto de soja y Estados Unidos aporta otro 27%. De esta manera, ambos países explican más de cuatro de cada cinco toneladas comercializadas internacionalmente. Más atrás aparecen Paraguay, Argentina y Canadá.
De productor y exportador a principal comprador mundial
China es históricamente la cuna del cultivo de soja, domesticado en ese territorio hace entre 6.000 y 9.000 años. Durante siglos, el grano tuvo un papel importante en la alimentación humana, principalmente por su utilización en la elaboración de aceite y otros alimentos derivados.
Sin embargo, su participación en la producción mundial comenzó a modificarse durante el siglo XX. Después de alcanzar un máximo en la década de 1930, la producción china atravesó un prolongado retroceso, condicionado por los cambios políticos, económicos y productivos del país.
El punto de inflexión llegó con las reformas económicas y la apertura comercial de los años noventa. China mejoró los incentivos para sus productores, habilitó mayores importaciones y promovió inversiones en plantas de procesamiento industrial.
A fines de esa década todavía exportaba más de un millón de toneladas anuales. Diez años después ya se había convertido en importador neto y, desde entonces, sus compras externas continuaron creciendo.
La transformación también modificó la geografía del comercio. A fines de los noventa, Europa concentraba cerca del 40% de las importaciones mundiales y Estados Unidos era el principal proveedor. En el promedio de 2023-2025, China absorbió cerca del 60% de las exportaciones globales, mientras que Europa recibió poco más del 8%.
Más ingresos, mayor consumo de carne y demanda de harina de soja
Uno de los principales factores que explican el crecimiento de las importaciones chinas es la transformación de los hábitos alimentarios de su población.
En las últimas décadas, la mejora de los ingresos impulsó un mayor consumo de proteínas animales, especialmente carne de cerdo, que ocupa un lugar central en la dieta del país. Según los datos del Banco Mundial citados por la BCR, el PBI per cápita de China pasó de 342 dólares en 1975 a casi 13.800 dólares en 2025, medido a precios constantes de 2015.
Este cambio tuvo un impacto directo sobre la demanda de soja. La mayor parte del poroto importado se procesa dentro de China para obtener harina proteica destinada a la alimentación animal y aceite para consumo humano.
Las proyecciones del USDA para la campaña 2026/27 estiman un consumo chino de 86,9 millones de toneladas de harina de soja y 20,7 millones de toneladas de aceite. A comienzos de los años noventa, la demanda conjunta de ambos productos rondaba apenas las 2 millones de toneladas.
La producción interna no logró acompañar esa expansión. Mientras el consumo total de soja alcanzaría las 136 millones de toneladas en 2026/27, la cosecha nacional se ubicaría en torno a los 21 millones. La diferencia debe cubrirse mediante importaciones, que llegarían a las 115 millones de toneladas.
Esta brecha también responde a las prioridades de la política agrícola china. Desde mediados de los años noventa, el país concentró sus incentivos productivos en cereales como arroz, trigo y maíz, considerados estratégicos para la seguridad alimentaria.
La soja quedó relegada en la asignación de tierras y recursos. A esto se suma una estructura arancelaria que favorece la importación del poroto frente a sus derivados industriales, lo que permite a China abastecerse en el exterior y mantener dentro de sus fronteras buena parte del procesamiento y el agregado de valor.
Brasil gana protagonismo y cambia el escenario para los exportadores
La expansión de la demanda china tuvo un impacto directo sobre la agricultura sudamericana, especialmente en Brasil, que logró incrementar considerablemente su superficie sembrada y consolidarse como principal proveedor internacional.
Según datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB), el área destinada a soja pasó de aproximadamente 7 millones de hectáreas a mediados de los años setenta a unas 49,3 millones proyectadas para la campaña 2026/27.
La relación comercial entre ambos países también se profundizó. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales de Brasil (ANEC), China representó cerca del 70% de las exportaciones brasileñas de poroto entre enero y septiembre de 2026.
Estados Unidos, por su parte, mantiene una participación relevante, aunque sus envíos están cada vez más condicionados por las relaciones comerciales y las negociaciones arancelarias con el mercado asiático.
En este escenario, China busca reducir su dependencia mediante dos estrategias complementarias. Por un lado, intenta incrementar la producción doméstica de soja y disminuir la proporción de harina utilizada en la alimentación animal. Según la Asociación China de la Industria de Piensos, la participación de harina de soja en las raciones bajó de aproximadamente el 18% en 2017 a poco más del 13% en 2025, con el objetivo de acercarse al 10% hacia 2030.
Por otro lado, procura diversificar los orígenes de abastecimiento y ampliar las inversiones de sus empresas en infraestructura productiva, logística y portuaria en otros países. En Sudamérica, la presencia de compañías como COFCO refleja esa estrategia de integración comercial.
El informe de la BCR advierte que, hacia adelante, China continuará siendo el principal comprador mundial de soja, aunque el crecimiento de su demanda podría moderarse. El país también apunta a fortalecer su seguridad alimentaria, reducir el consumo de harina de soja en las dietas animales y ampliar sus alternativas de abastecimiento.
Para los exportadores, este escenario plantea un cambio en las perspectivas: el crecimiento del mercado ya no dependerá exclusivamente de una expansión acelerada de las compras chinas, sino también de la capacidad de cada origen para competir por una demanda que seguirá siendo determinante para el comercio internacional.