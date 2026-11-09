Especialistas del INTA Ceres detectaron la presencia de roya negra (Puccinia helianthi) en un lote de girasol del centro norte de Santa Fe y recomendaron intensificar los monitoreos para evaluar la evolución de la enfermedad y definir posibles estrategias de manejo.
Detectaron roya negra en girasol en el norte santafesino y recomiendan intensificar los monitoreos
Técnicos del INTA Ceres detectaron la presencia de Puccinia helianthi en un cultivo que transitaba el inicio de la etapa reproductiva. Advierten que la identificación temprana de los síntomas y la evaluación de la severidad son claves para definir eventuales tratamientos y preservar el potencial de rendimiento.
La detección se realizó en un cultivo del híbrido NK 3970, que se encontraba en estado fenológico R1, correspondiente al inicio de la etapa reproductiva. El hallazgo puso el foco en la importancia de recorrer los lotes con mayor frecuencia, especialmente aquellos que atraviesan los estadios en los que el girasol define buena parte de su potencial productivo.
La enfermedad se manifiesta mediante la aparición de pústulas oscuras, principalmente sobre las hojas. Su desarrollo está condicionado por la susceptibilidad genética del híbrido, el estado fenológico del cultivo y las condiciones ambientales, especialmente la humedad y las temperaturas templadas.
Frente a este escenario, el jefe del INTA Ceres, Facundo Colombo, recomendó aumentar la frecuencia de las recorridas y prestar atención a la aparición de nuevas pústulas. También destacó la necesidad de identificar el híbrido, registrar el estado fenológico y observar la distribución de los síntomas en las plantas.
Monitoreo y detección temprana para evaluar la enfermedad
Uno de los aspectos centrales para el manejo de la roya negra es determinar su nivel de incidencia y severidad en cada lote. Para ello, los técnicos recomiendan observar las hojas de distintos estratos de las plantas y registrar la proporción de tejido afectado.
Esta información permite conocer cómo evoluciona la enfermedad y establecer si existen condiciones para justificar una intervención. Ante la detección de síntomas, Colombo aconsejó consultar con un asesor técnico para evaluar la necesidad y oportunidad de aplicar fungicidas, considerando los productos registrados y las recomendaciones vigentes.
El seguimiento debe contemplar tanto la presencia de nuevas pústulas como el estado general del follaje. La identificación temprana resulta especialmente importante porque permite evaluar alternativas de manejo antes de que el daño sobre el tejido vegetal sea significativo.
El período crítico para definir aplicaciones
Según explicó Colombo, la decisión de aplicar fungicidas debe considerar dos variables principales: el estado fenológico del girasol y el nivel de enfermedad presente en el lote.
En particular, el período comprendido entre botón floral (R1) e inicio de floración (R5.1) requiere especial atención, debido a que durante esa etapa el cultivo define una parte importante de su potencial de rendimiento.
Las hojas cumplen entonces un papel fundamental en la generación de fotoasimilados que sostienen el crecimiento y el desarrollo reproductivo. Por eso, la pérdida de superficie foliar funcional como consecuencia de la enfermedad puede afectar el desempeño del cultivo.
Como referencia técnica, los especialistas señalan que puede considerarse una aplicación de fungicidas cuando la severidad supera el 5% en las hojas del estrato medio y/o superior y la enfermedad está presente en al menos tres de cada cinco plantas evaluadas, siempre que el cultivo se encuentre entre R1 y R5.1.
La evolución de los síntomas y el estado de las hojas
El momento de intervención también resulta determinante para evaluar la respuesta económica de un tratamiento. De acuerdo con las recomendaciones técnicas, después del estadio R5.5, correspondiente a mitad de floración, la conveniencia de aplicar fungicidas tiende a disminuir.
Esto responde a que, en etapas más avanzadas, el impacto potencial de la enfermedad sobre el rendimiento es menor y existen mayores limitaciones para lograr una adecuada llegada del producto al follaje.
Otro aspecto relevante es el estado de las hojas afectadas. Colombo advirtió que cuando el estrato medio presenta necrosis, el daño sobre el tejido vegetal ya está instalado y la respuesta a una aplicación puede ser limitada.
Por este motivo, el especialista remarcó que la oportunidad de detección es determinante para evaluar la conveniencia de un tratamiento.
En este contexto, el seguimiento sistemático de los lotes, la identificación del híbrido y la evaluación de la severidad constituyen herramientas fundamentales para ajustar las decisiones de manejo, evitar intervenciones innecesarias y proteger el potencial productivo del girasol.