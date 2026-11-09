Agricultura

Detectaron roya negra en girasol en el norte santafesino y recomiendan intensificar los monitoreos

Técnicos del INTA Ceres detectaron la presencia de Puccinia helianthi en un cultivo que transitaba el inicio de la etapa reproductiva. Advierten que la identificación temprana de los síntomas y la evaluación de la severidad son claves para definir eventuales tratamientos y preservar el potencial de rendimiento.