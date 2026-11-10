Un nuevo paso en su recuperación

Buenas noticias para la Selección: Dibu Martínez volvió a las prácticas tras su fractura de mandíbula

El arquero campeón del mundo se sumó a los entrenamientos de la Selección Argentina después de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre. Tras utilizar una máscara protectora durante las primeras prácticas con Chelsea, fue visto en el predio de la Albiceleste sin esa protección y espera avanzar en su recuperación para volver a jugar.