La recuperación de Emiliano "Dibu" Martínez continúa avanzando y las últimas imágenes del arquero generaron expectativas entre los hinchas de la Selección Argentina.
Buenas noticias para la Selección: Dibu Martínez volvió a las prácticas tras su fractura de mandíbula
El arquero campeón del mundo se sumó a los entrenamientos de la Selección Argentina después de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre. Tras utilizar una máscara protectora durante las primeras prácticas con Chelsea, fue visto en el predio de la Albiceleste sin esa protección y espera avanzar en su recuperación para volver a jugar.
Después de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre y de la posterior intervención quirúrgica, el guardameta volvió a entrenarse y se mostró en las prácticas del seleccionado nacional sin utilizar la máscara protectora que había llevado durante sus primeros trabajos con Chelsea.
La lesión había generado preocupación en el mundo del fútbol, especialmente por la gravedad del impacto y las circunstancias en las que se produjo. Durante su regreso a los entrenamientos en Inglaterra, Martínez había utilizado una máscara especial recomendada por un especialista para reducir los riesgos ante un eventual golpe en la zona afectada.
Las primeras imágenes con esa protección marcaron una etapa de su rehabilitación. Sin embargo, su reciente aparición en el predio de la Selección, ya sin la máscara, representa una señal positiva en el proceso de recuperación.
Cómo se produjo la lesión y cuándo podría regresar
La fractura se produjo a mediados de octubre, durante el encuentro entre Chelsea y Everton. En una acción dentro del área, Martínez salió a interceptar un centro y terminó chocando con un defensor rival.
La gravedad del golpe obligó a que el arquero fuera retirado del campo de juego en ambulancia, en una escena que generó preocupación. Posteriormente, fue sometido a una intervención quirúrgica y comenzó un proceso de rehabilitación que le permitió regresar progresivamente a los entrenamientos.
Ahora, con la convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, el cuerpo técnico de la Selección Argentina podrá seguir de cerca su evolución. La expectativa está puesta en determinar si podrá sumar minutos en alguno de los amistosos programados para esta ventana internacional.
La recuperación también modificó su alimentación
Durante el proceso de rehabilitación, Martínez debió adaptar algunos aspectos de su rutina cotidiana, especialmente la alimentación. Debido a la lesión mandibular y a la intervención quirúrgica, mantuvo una dieta basada principalmente en alimentos blandos, purés y líquidos, con el objetivo de evitar esfuerzos al masticar.
Si bien continúa bajo seguimiento médico, su regreso a los entrenamientos representa un avance en la recuperación. La posibilidad de volver a defender el arco argentino dependerá de su evolución física y de la evaluación que realicen los profesionales que acompañan su rehabilitación.
Por lo pronto, las imágenes sin máscara alimentan el optimismo en torno al regreso del arquero campeón del mundo, una de las piezas fundamentales del equipo de Lionel Scaloni.