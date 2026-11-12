Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección argentina hasta el Mundial 2030. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó este jueves en conferencia de prensa la renovación del entrenador y su cuerpo técnico para el período 2027-2030.
La AFA confirmó la renovación de Scaloni para dirigir a la Selección hasta el Mundial 2030
Claudio Tapia anunció el acuerdo para el período 2027-2030. El entrenador agradeció la confianza y adelantó que Walter Samuel dejará de integrar su equipo de trabajo.
“Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina”, expresó Tapia. El dirigente celebró el acuerdo y destacó la alegría del Comité Ejecutivo por la extensión del vínculo.
Sentado junto al presidente de la AFA, Scaloni agradeció el respaldo para encarar una nueva etapa. “Agradecer al Presidente y todo el mundo de la AFA por confiar en mí, es lo que queríamos todos en este momento”, manifestó.
Un cambio entre sus colaboradores
La continuidad tendrá una modificación en el equipo de trabajo: Walter Samuel dejará de integrar el cuerpo técnico para iniciar su carrera como entrenador en solitario. Scaloni lamentó su partida y señaló que seguirá contando con Roberto Ayala entre sus colaboradores.
Al explicar qué lo motivó a continuar, el DT destacó las alternativas que encuentra para conformar el plantel. “Hemos analizado y vemos que hay muchos jugadores, hay material y se puede seguir compitiendo”, sostuvo sobre el recambio y las posibilidades del equipo.
La idea de juego y la camiseta número 10
Scaloni adelantó que mantendrá la propuesta futbolística. “La idea de juego va a ser similar, porque tenemos jugadores que juegan con el mismo porte y es de la forma que nos gusta a nosotros. Han habido apariciones muy lindas”, expresó.
También se refirió al uso de la camiseta número 10 tras la salida de Lionel Messi. “En este partido no va a usar nadie la 10, hasta que no sea obligatoria no vamos a pensar en eso, no es algo que me preocupe”, afirmó sobre la distribución de los dorsales.
La situación de Emiliano Martínez
El entrenador dejó abierta la participación de Emiliano Martínez en el encuentro del viernes. “Martín (Tocalli) hablará con Emiliano (Martínez) para ver si está en condiciones de jugar mañana”, indicó sobre la evaluación que realizará el cuerpo técnico.
El arquero se recupera de una fractura de mandíbula y maxilar sufrida el 17 de octubre, por la que fue operado de urgencia. Tras casi un mes de recuperación, recibió el alta médica para volver a jugar con una máscara facial protectora.