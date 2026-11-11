La Selección argentina retrasó el entrenamiento previsto para este miércoles por el operativo de despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La actividad del equipo de Lionel Scaloni comenzará a las 18.15, una hora y cuarto después del horario anunciado inicialmente.
El operativo por León XIV cambió la agenda de la Selección en Ezeiza
El plantel de Scaloni pasó la práctica de las 17 a las 18.15 por la despedida del pontífice en el aeropuerto. La prensa podrá observar los primeros 15 minutos de actividad.
“La práctica de hoy sufrió una modificación en la grilla y comenzará a las 18:15. Los medios acreditados podrán presenciar los primeros 15 minutos de la actividad”, informó el seleccionado a través de sus redes sociales. El inicio del trabajo estaba programado para las 17.
El cambio coincide con el cierre de la visita del pontífice a la Argentina. Antes de partir hacia Perú, donde vivió durante muchos años, León XIV participará de una ceremonia en la terminal aérea. Su recorrido por el país incluyó misas en Buenos Aires y Luján y un encuentro con jóvenes el martes por la noche.
Los próximos compromisos
El conjunto argentino se prepara para enfrentar a Uruguay este viernes 13 de noviembre en La Bombonera. Luego, el martes 17, se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el segundo compromiso de esta ventana internacional.
La convocatoria marca además el comienzo de una etapa para el equipo de Scaloni: será la primera fecha FIFA desde el retiro de Lionel Messi de la Selección. El capitán cerró una trayectoria de 21 años con la camiseta albiceleste.