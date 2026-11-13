La Selección Argentina de fútbol juega este viernes 13 de noviembre ante su par de Uruguay el primer amistoso en la era post Lionel Messi.
Argentina enfrenta a Uruguay en su primer partido post era Messi
El equipo de Lionel Scaloni juega con su par uruguayo desde las 20 horas en La Bombonera.
El encuentro se disputa desde las 20 horas en el estadio Alberto J. Armando “La Bombonera” de Boca.
Se trata de la primera de las fechas FIFA que se realiza luego de que el antiguo e histórico capitán de la albiceleste concretara su retiro a nivel selecciones.
El análisis previo de Enrique Cruz
La formación titular
Cuándo vuelve a jugar
El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará nuevamente la noche del martes 17 de noviembre ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Los convocados
La convocatoria presenta algunas novedades, regresos y ausencias importantes. Entre los futbolistas que no aparecen se encuentran Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, quienes atraviesan problemas físicos, además de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que quedaron afuera por decisión del entrenador.
Una de las principales sorpresas es la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero del Chelsea fue incluido pese a la fractura de mandíbula que sufrió semanas atrás durante un encuentro frente al Everton por la Premier League.
Entre las novedades destacadas aparece Aaron Anselmino, defensor del Chelsea y exjugador de Boca Juniors, quien tendrá su primera convocatoria a la Selección mayor. También se encuentra Mariano Troilo, actualmente en el Parma de Italia, que volverá a integrar una nómina del seleccionado después de su primera citación en 2025.
Otra de las novedades es el regreso de Gonzalo Montiel. El lateral de River Plate vuelve a ser considerado por Scaloni después de no haber formado parte de las convocatorias para los amistosos disputados durante septiembre y octubre.
La lista también incluye a Santiago Castro, delantero de la Roma, y a varios futbolistas jóvenes que buscarán consolidarse en el equipo nacional de cara al próximo ciclo.
En contrapartida, además de las ausencias de Romero y Lautaro Martínez, no fueron convocados Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Tampoco aparecen Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes se despidieron del seleccionado, ni Nahuel Molina y Leandro Paredes, que continúan suspendidos.
La lista completa
- Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).
- Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Román Vega (Zenit).
- Mediocampistas: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City) y Nicolás Paz (Como 1907).
- Delanteros: Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), Juan José López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).