El Papa León XIV se puso la 10 de Messi y la “rompió”, generando movilizaciones, emociones y sentimientos que los argentinos parece que tenemos reservados para las grandes proezas deportivas (más que nada futboleras), que afortunadamente fueron muchas en los últimos tiempos.
El papa León, la continuidad de Scaloni y el desafío de “enamorar” sin Messi
Se fue del país el “Messi de los Papas” llenándonos de emoción, pero también de advertencias y reclamos. En medio de esa sensación de orfandad tras la despedida de León, llegó la buena nueva de la renovación a Scaloni, otro responsable de las alegrías del pueblo.
Ya sin el aura de Messi, la mejor noticia que ya decantaba pero que se hacía necesario confirmar definitivamente, fue la continuidad de Scaloni hasta el Mundial de 2030, echando por tierra algunas versiones que lo ponían “a prueba” (¿?) hasta el 2028, con la chance de extender hasta el 2030. Quizás haya sido una idea deslizada por el propio técnico, pero no se entiende que a alguien como Scaloni se le condicione la continuidad a una actuación en un torneo (sería la Copa América de 2028), si nada podrá modificar el manto de confianza, garantía y probidad que ha dado en todo este tiempo, desde que se hizo cargo del equipo en 2019 y nadie imaginaba lo que luego iba a ocurrir.
Scaloni se convertirá en el único entrenador en dirigir tres mundiales. Scaloni se convertirá en el técnico con mayor cantidad de partidos dirigidos (hoy está segundo, con 107 partidos y a 18 de igualar a Guillermo Stábile. A este último podría superarlo en cantidad de títulos (6 en total tiene Stábile contra 4 de Scaloni), pero haciendo la salvedad que Scaloni tiene lo que no pudo lograr Stábile: el título de campeón del mundo. En lo único que resultará muy difícil (casi diríamos imposible) que lo supere, es en la cantidad de años al frente de la selección: los de Stábile fueron 20, los de Scaloni llegarán a 11 en el 2030, fecha en la que vencerá su contrato.
“Quiero acompañar el crecimiento de estos chicos que hemos sumado en los últimos tiempos”, dice Scaloni. Y él ve que tiene jugadores con plena vigencia y experiencia (caso Dibu Martínez, Cuti Romero, el mismo Tagliafico, Lautaro Martínez, MacAllister), otros que son jóvenes pero con un recorrido y experiencia muy grande (Julián Alvarez, Enzo Fernández) y la sumatoria de los más jóvenes, caso Giay, Prestianni, Barco y varios más, que ya se van amoldando con tiempo a una forma de trabajo y a un estilo de juego.
Nada será igual en todo este proceso. Y eso se empieza a ver en la expectativa previa que generan estos partidos. ¿Se llenará la cancha de River para ver un partido de la selección sin Messi?, va a ser difícil, máxime en un contexto en el que ya estamos clasificados para el Mundial por ser uno de los países sedes para el 2030, a falta de confirmar si se extenderá la cantidad de selecciones que participarán.
La última fecha Fifa nos dejó un claro síntoma. Más allá de que ante Burkina Faso todavía pesaba la suspensión y había que jugar con el aforo reducido, no fue nada igual a lo que ocurrió tres días después y en el mismo estadio, con 85.000 personas para ver la despedida de Messi. Se reflejará en esto y también en el cachet de una selección que perderá seducción al no contar ya con esa verdadera estrella mundial, admirado en todo el mundo y disfrutado por los argentinos en una era de 20 años que será muy difícil que se repita (por los logros alcanzados y también por la influencia descomunal y demoledora de un solo futbolista).
Algo bueno se hizo para esta fecha Fifa. La Afa armaba partidos contra selecciones sin ningún tipo de predicamento futbolero, sin historia y sin “currículum”. Zambia, Mauritania, Burkina Faso y Benín, en la despedida del mejor jugador de la historia, se convirtieron en un serio problema para las autoridades de la Afa. Ganar los cuatro partidos –mucho más para esta selección tan acostumbrada a ganar y ganar- era algo que se caía de maduro. Pero el fútbol argentino ya no necesita de estos rivales para ganar en confianza con victorias que no dejan casi nada para el hincha común, que va a la cancha en familia y haciendo un esfuerzo muy grande por ver a la selección. Por eso, traer a Uruguay y a Costa Rica a la Argentina, es un paso adelante. Los uruguayos se adjudican cuatro títulos mundiales (Abreu insiste en lo que Infantino cuenta en Fifa: que Uruguay fue campeón el mundo en 1924 y 1928, años de consagración olímpica, cuando todavía no existía el Mundial, sumando luego los títulos “legítimos” que fueron los del 30 y 50 del siglo pasado). Costa Rica ya tiene una foja de servicios, más allá de que su nivel no es el de las selecciones top.
Ya León XIV se ha ido, dejando la sensación de ser el “Messi de los Papas”. Generó emociones y despertó las mismas alegrías que el “10”, más allá de advertencias, reclamos y llamados de atención para los que lo hayan querido escuchar. Ninguno de los dos está. Nos quedó, a los futboleros, otro de los grandes “créditos” de este proceso, que es el entrenador. Y con él, un estilo de juego, una idea, un libreto y ese sentimiento de jugar “el fútbol que le gusta a los argentinos”, que es el mejor camino para que la selección siga enamorando. Aún sin Messi.