La era post 10

El papa León, la continuidad de Scaloni y el desafío de “enamorar” sin Messi

Se fue del país el “Messi de los Papas” llenándonos de emoción, pero también de advertencias y reclamos. En medio de esa sensación de orfandad tras la despedida de León, llegó la buena nueva de la renovación a Scaloni, otro responsable de las alegrías del pueblo.