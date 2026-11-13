Ni siquiera el marco ayudó. Habrá que analizar muy bien los pasos a seguir a partir de ahora. Messi ya no está y, por lo visto, el desafío no pasa solamente por reemplazarlo (mejor dicho, disimularlo) adentro de la cancha, con un equipo que trate de sentirlo y extrañarlo lo menos posible (¡pavada de desafío!, quizás imposible de conseguir), sino generar afuera, en la gente y en la capacidad de convocatoria del equipo, ese amor que se ha enfriado a partir del adiós del “10”.
Jugar sin Messi ya es nostalgia y problema para la selección
El equipo dio muchas ventajas defensivas, se hizo solo los dos goles uruguayos y luego apenas pudo descontar con el de Julián Alvarez. Mereció empatar, pero se sintió la ausencia de ese aura que transmitió el “10” durante 20 años.
No va a ser fácil y la prueba se dio en la noche de la Bombonera, con un estadio don tribunas raleadas y la peor convocatoria en muchísimo tiempo. Habrá que pensar en entradas más populares y en otras decisiones que permitan que este equipo que tantas alegrías nos dio y tantos logros expresados en títulos de campeón y victorias tan gratificantes como infartantes, juegue con el marco que se merece.
El libreto de Argentina –y el partido- se vieron claramente desde el mismo arranque. Tenencia extrema de la pelota, nada de apresuramiento, pase atrás si era necesario y alguna que otra jugada de peligro, como un remate de Julián Alvarez que desvió Fiermarín en una notable atajada.
Eso llevó al equipo a pararse con casi todos sus jugadores del medio y de arriba en el terreno rival. Palacios fue el que marcó el equilibrio y la mayor compañía para los cuatro de atrás, mientras que Enzo Fernández y MacAllister apostaron decididamente a ser los encargados de trasladar la pelota hacia los de más arriba (Nicolás Paz arrancando por derecha, Julián por el medio y Almada por izquierda). Enfrente, una Uruguay que no inquietaba, que encontraba algo de claridad cuando la pelota pasaba por De Arrascaeta y que buscaba sorpresa por la banda izquierda con la subida de Piquerez. La búsqueda de Darwin Nuñez chocaba con la solidez de Balerdi (que tuvo un segundo tiempo totalmente opuesto) y de Lisandro Martínez, que le daban un marco de gran tranquilidad a la noche de Rulli.
Ese dominio de Argentina a partir de la mayor posesión de la pelota, encontró un pequeño respiro a favor de los uruguayos cuando empezaron a aparecer un poco más los volantes y repartieron un poco más esa tenencia de pelota que había sido superior a Argentina en los primeros 25 minutos del partido.
Argentina era superior a Uruguay, pero le costaba manifestarlo en jugadas de peligro. Los más incisivos eran Nicolás Paz y Julián Alvarez. El resto participaba del juego, pero no de la generación clara de situaciones de peligro. Apretaban bien los de atrás (Balerdi recuperó pelotas en sectores donde era más apropiado que lo hicieran los volantes y no un defensor). Y eso hacía que el juego se desarrollara bien lejos de Rulli.
Así se fue el primer tiempo, con poco y nada para rescatar a la hora de crear situaciones de peligro frente a los arcos y con un mejor andar (llámese dominio de pelota) de Argentina, carente de profundidad y de sorpresa. Salvo con algún pique esporádico de Julián o las apariciones de Nicolás Paz, el más dispuesto a ensayar algo diferente para “levantar” al público.
Pero esa Uruguay que no había atacado nunca en el primer tiempo, llega al gol con una jugada de pelota quieta en la que rechaza Lisandro Martínez, la pelota rebota en Balerdi (que fue el que había cometido la infracción sobre un costado, generando el tiro libre) y así, sin que los uruguayos hayan participado activamente en esa maniobra, se encontraron con un regalo y la apertura del marcador. Un 1 a 0 que Rulli defendió “a muerte” en un mano a mano que encontró mal parada a la defensa argentina, pero que no pudo evitar, de ese córner, que llegue el segundo de Uruguay: centro al primer palo y Maximiliano Araujo que conecta con la espalda –prácticamente- para elevar la pelota y meterla en el segundo palo, por arriba de Rulli. Pésimo inicio del segundo tiempo y dos goles de Uruguay, en menos de diez minutos, para meter a Argentina en un gran problema.
Ya había ingresado Soulé por Palacios en el arranque del segundo tiempo y Argentina tuvo una situación clarísima para descontar cuando Medina llegó hasta el fondo, metió el centro atrás y Almada le erró al arco desde una posición inmejorable para convertir. De todos modos, ya era otro partido, más allá de que el 2 a 0 en dos jugadas de pelota quieta habían puesto el partido en un exagerado 2 a 0 a favor de Uruguay. Era el momento de Prestianni para que hiciera la banda izquierda en reemplazo de Almada, con el objetivo de encontrar mayor agresividad arriba, mientras en defensa se seguía sufriendo en demasía.
Argentina merecía el descuento que llegó a los 26. Prestianni recibió un cambio de frente y ya con el primer toque se posicionó para colocar luego el pase al medio que permitió el toque de Julián para colocar la pelota junto al poste izquierdo de Fiermarín. Ya Prestianni, con esa jugada, había justificado plenamente la confianza que depositó el entrenador. Y empieza también a presionar con firmeza para que esas oportunidades le lleguen más seguido y por más tiempo en cancha.
Ya en el final, Scaloni cambió a los dos marcadores de punta y tiró a la cancha al santafesino Giay y a Román Vega. Era la búsqueda de variantes con laterales que lleguen desde atrás para intentar perforar el sistema defensivo de los uruguayos, en un partido que por ese entonces tenía un dominador neto (Argentina) y otro que jugaba de contragolpe (Uruguay), tratando de desnudar problemas defensivos en un equipo, el nuestro, que defendió decididamente mal en el segundo tiempo.
Por esa razón, por hacerse prácticamente solo los goles, Argentina terminó perdiendo con Uruguay. El inicio de la era post Messi no solo se materializó con una derrota, sino que fue con una cancha sin el marco que se merece este equipo y al que nos habíamos desacostumbrado por completo. Ya Messi no es más el “Chapulín colorado” que sacaba cosas (goles y genialidades) de la galera para cambiar el rumbo de un partido.