Cayó ante Uruguay en una Bombonera semi vacía…

Jugar sin Messi ya es nostalgia y problema para la selección

El equipo dio muchas ventajas defensivas, se hizo solo los dos goles uruguayos y luego apenas pudo descontar con el de Julián Alvarez. Mereció empatar, pero se sintió la ausencia de ese aura que transmitió el “10” durante 20 años.