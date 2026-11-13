Fútbol Femenino

Racing goleó 5 a 1 a Independiente en el clásico de Avellaneda y le dio una chance más a Unión

Con un doblete de Merleidy Cossio Mosquera y los tantos de Sindy Ramírez, Rocío Bueno y Melina Moreno, La Academia se impuso con autoridad en el Cilindro. La caída del Rojo mantiene intactas las chances matemáticas del equipo de Paulo Poccia por la permanencia a dos fechas del final.