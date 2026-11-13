Racing Club se quedó con una contundente victoria en el clásico de Avellaneda del fútbol femenino al golear por 5 a 1 a Independiente en el estadio Presidente Perón. El triunfo por la 13ª fecha del certamen le permitió al elenco dirigido por Héctor Bracamonte escalar hasta la sexta colocación de la tabla general y, de paso, significó un guiño fundamental para las aspiraciones de Unión de Santa Fe en la lucha por la permanencia.
Racing goleó 5 a 1 a Independiente en el clásico de Avellaneda y le dio una chance más a Unión
Con un doblete de Merleidy Cossio Mosquera y los tantos de Sindy Ramírez, Rocío Bueno y Melina Moreno, La Academia se impuso con autoridad en el Cilindro. La caída del Rojo mantiene intactas las chances matemáticas del equipo de Paulo Poccia por la permanencia a dos fechas del final.
La Academia desplegó todo su poderío ofensivo en el Cilindro para sentenciar el derbi con claridad. La enganche uruguaya Sindy Ramírez abrió el camino de la goleada, seguida por las conquistas de Rocío Bueno y un doblete de la delantera colombiana Merleidy Cossio Mosquera, mientras que Melina Moreno se encargó de sellar el quinto tanto. Por su parte, Camila Ochoa anotó el único descuento para el conjunto visitante.
Con esta alegría ante su clásico rival, el conjunto albiceleste alcanzó los 21 puntos en 13 jornadas disputadas, consolidándose en el sexto puesto de la clasificación. En la vereda opuesta, Independiente profundizó su delicado presente futbolístico al quedar ubicado en el anteúltimo lugar de la tabla con apenas nueve unidades.
El resultado en Avellaneda tuvo una repercusión directa en Santa Fe. Combinado con la gran victoria que Unión había conseguido por 4 a 1 como visitante frente a San Lorenzo, la derrota de las Rojas permite que el equipo conducido técnicamente por Paulo Poccia sostenga sus chances matemáticas de conservar la categoría.
De esta manera, a falta de apenas dos jornadas para el cierre de la temporada, la brecha entre el Tatengue —hoy en zona de descenso directo— e Independiente se mantiene en cinco puntos en la tabla anual, cuando todavía restan seis unidades por disputarse.