El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió sancionar con doce partidos de suspensión a Jesús Owono, arquero del FC Andorra, a raíz de la expulsión sufrida el pasado 2 de noviembre en el encuentro disputado en Tenerife. En aquella acción, el guardameta vio la tarjeta roja directa tras protagonizar un violento choque contra el delantero local Jesús de Miguel, quien lamentablemente falleció al día siguiente producto del impacto.
Dura sanción para el arquero del Andorra tras la acción que terminó con la muerte de un rival en España
El Comité de Disciplina de la RFEF suspendió por 12 partidos a Jesús Owono luego de la jugada ocurrida el pasado 2 de noviembre en Tenerife, donde el delantero Jesús de Miguel sufrió un fatal impacto. El entrenador del conjunto andorrano aseguró que el guardameta atraviesa "los peores momentos de su vida".
En los fundamentos de su resolución, el organismo disciplinario sostuvo que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".
El informe arbitral detalló que la expulsión se debió a "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa", dejando constancia además de que el futbolista afectado debió ser asistido en el césped y retirado en camilla.
El castigo aplicado a Owono se ubica entre los más severos impuestos por el tribunal de la RFEF en el último tiempo. Durante este mismo año, el arquero argentino Esteban Andrada había recibido 13 fechas de suspensión tras una dura agresión sobre Jorge Pulido en el clásico aragonés disputado entre Real Zaragoza y SD Huesca.
La trágica muerte del atacante del Tenerife generó una profunda conmoción en el fútbol español e internacional. El episodio se produjo en la mitad de la cancha cuando De Miguel intentaba controlar el balón y Owono salió lejos a despejar, impactando de lleno con su rodilla contra el delantero. El golpe paralizó al estadio: el futbolista quedó tendido sobre el terreno de juego, sufrió un paro cardíaco mientras recibía atención médica y finalmente no pudo ser reanimado.
En medio del impacto emocional por lo sucedido, el director técnico del Andorra, Carles Manso, reveló que el guardameta "está muy tocado" y atraviesa "los peores momentos de su vida". "La situación de Jesús Owono es muy sensible, ya que él es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad. Él está con su familia, con sus amigos y su pareja. Ellos le ayudarán a llevar lo mejor posible esta situación tan triste", manifestó el entrenador.
Asimismo, frente a las versiones que indicaban un posible retiro de la actividad profesional, Manso desmintió que el arquero ecuatoguineano haya tomado la decisión de dejar el fútbol, aunque admitió que su futuro deportivo es una incógnita mientras cumple con la dura sanción impuesta tras la tragedia.