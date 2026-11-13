Conmoción en España

Dura sanción para el arquero del Andorra tras la acción que terminó con la muerte de un rival en España

El Comité de Disciplina de la RFEF suspendió por 12 partidos a Jesús Owono luego de la jugada ocurrida el pasado 2 de noviembre en Tenerife, donde el delantero Jesús de Miguel sufrió un fatal impacto. El entrenador del conjunto andorrano aseguró que el guardameta atraviesa "los peores momentos de su vida".