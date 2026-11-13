Nations Championship 2026

Con el rafaelino Pedro Rubiolo como titular, Los Pumas enfrentan a Italia en busca de recuperación

El seleccionado argentino visitará este sábado desde las 8:40 a la Azzurra en Génova, por la quinta fecha del certamen. Felipe Contepomi dispuso cinco variantes obligadas por lesiones, devolvió la capitanía a Pablo Matera y confirmó nuevamente desde el arranque al segunda línea oriundo de Rafaela.