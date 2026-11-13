El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se medirá este sábado a partir de las 8:40 (hora de nuestro país) frente a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, en el marco de la quinta fecha del Nations Championship 2026. El compromiso contará con televisación en vivo de ESPN y Disney+, y representará una oportunidad clave para que el e
Con el rafaelino Pedro Rubiolo como titular, Los Pumas enfrentan a Italia en busca de recuperación
El seleccionado argentino visitará este sábado desde las 8:40 a la Azzurra en Génova, por la quinta fecha del certamen. Felipe Contepomi dispuso cinco variantes obligadas por lesiones, devolvió la capitanía a Pablo Matera y confirmó nuevamente desde el arranque al segunda línea oriundo de Rafaela.
Para este exigente duelo en suelo europeo, el conjunto conducido por Felipe Contepomi volverá a contar con representación santafesina desde el inicio: el segunda línea oriundo de Rafaela, Pedro Rubiolo, fue ratificado en la alineación titular conformando la dupla de la sala de máquinas junto al experimentado Guido Petti.
El entrenador argentino debió realizar cinco modificaciones en el XV inicial debido a las bajas por lesión de Julián Montoya, Marcos Kremer y Juan Cruz Mallía. Ante estas sensibles ausencias, Contepomi determinó los ingresos de Bautista Bernasconi, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz y Rodrigo Isgró. Además, Pablo Matera asumirá nuevamente la cinta de capitán en reemplazo de Montoya.
Otra de las novedades tácticas pasa por la conformación del banco de relevos, donde el cuerpo técnico apostó por un esquema de seis forwards y dos backs. Allí se destaca el regreso de Facundo Bosch, quien vuelve a integrar una convocatoria oficial después de cinco años, junto al aporte de experiencia del santiagueño Facundo Isa.
En la vereda opuesta estará la selección de Italia dirigida por el entrenador argentino Gonzalo Quesada, que también llega golpeada luego de sufrir una contundente derrota por 66-7 ante Sudáfrica. En cuanto a los antecedentes estadísticos, el historial favorece ampliamente a Los Pumas, que acumulan 18 victorias, cinco derrotas y un empate en 24 enfrentamientos disputados frente al combinado europeo.
Formaciones y datos del partido
Los Pumas (Titulares): Boris Wenger, Bautista Bernasconi, Francisco Moreno; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Pablo Matera (capitán), Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró y Bautista Delguy. HC: Felipe Contepomi.
Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.