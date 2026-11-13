River confirmó que recibirá al Inter Miami de Lionel Messi el próximo 19 de enero en el Monumental. El club anunció el amistoso internacional a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, después de que la posibilidad del encuentro circulara durante los últimos días.
River confirmó un amistoso con el Inter Miami de Messi
El encuentro se jugará el 19 de enero y formará parte de la pretemporada del Millonario. El capitán del equipo estadounidense regresará a Núñez tras su despedida de la Selección.
El partido marcará el regreso del rosarino al estadio donde se despidió de la Selección argentina el pasado 6 de octubre. Aquella noche, frente a Benín, convirtió de penal el gol que selló el triunfo por 3-0 y cerró su recorrido con la camiseta nacional.
Una presentación con su club
El amistoso tendrá una particularidad para Messi: será su primer partido en territorio argentino con uno de los clubes de su carrera. Nunca se presentó en el país con Barcelona, Paris Saint-Germain ni Inter Miami, aunque sí participó de encuentros de despedida de otros futbolistas.
Entre esas apariciones estuvieron los homenajes a Juan Román Riquelme, en la Bombonera, y a Maximiliano Rodríguez, en el Coloso Marcelo Bielsa. En enero, su presencia en Núñez será como integrante del conjunto estadounidense, que se medirá con River durante la preparación para la nueva temporada.
El antecedente en Japón
Para el Millonario, el encuentro llegará en el tramo final de la pretemporada y antes del comienzo del Torneo Apertura. En su calendario inmediato, el equipo tiene por delante el cruce con Lanús del domingo 22 de noviembre, correspondiente a los octavos de final del Clausura.
Messi ya enfrentó a River en la final del Mundial de Clubes de 2015, disputada en el Estadio Internacional de Yokohama, en Japón. Barcelona ganó aquel encuentro por 3-0, con un gol del argentino y dos de Luis Suárez.