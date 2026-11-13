Lionel Messi continúa sumando reconocimientos en el fútbol norteamericano. Este jueves se confirmó que el capitán de Inter Miami fue nominado, por tercer año consecutivo, al premio MVP (Jugador Más Valioso) de la Major League Soccer (MLS), una distinción que ya obtuvo en 2024 y 2025.
Lionel Messi va por un récord histórico: fue nominado al MVP de la MLS por tercer año consecutivo
El capitán argentino integra la lista de cinco finalistas al premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2026. Tras quedarse con la distinción en 2024 y 2025, buscará convertirse en el primer futbolista en ganar el galardón durante tres años consecutivos. En esta temporada acumula 26 goles en 31 partidos con Inter Miami.
Desde su llegada al conjunto de Florida en 2023, el rosarino se convirtió en una de las principales figuras de la competencia y contribuyó a incrementar la proyección internacional de la liga estadounidense. A pesar del cambio de escenario futbolístico, mantiene su protagonismo y continúa marcando diferencias con sus actuaciones y registros goleadores.
La MLS anunció a los cinco finalistas para quedarse con el reconocimiento correspondiente a la temporada 2026. Messi buscará alcanzar una marca inédita: convertirse en el primer jugador en ganar el premio durante tres temporadas consecutivas desde la creación de la competencia, en 1996.
En lo que va del campeonato, el argentino convirtió 26 goles en 31 partidos, números que lo mantienen entre los principales protagonistas de la temporada.
Los otros futbolistas que integran la lista de candidatos son el alemán Hany Mukhtar, de Nashville SC; los brasileños Evander, de FC Cincinnati, y Guilherme, de Houston Dynamo FC; y el estadounidense Cavan Sullivan, de Philadelphia Union.
Messi busca hacer historia en la MLS
El premio MVP reconoce al futbolista más valioso de cada temporada y Messi ya consiguió quedarse con la distinción en las dos últimas ediciones. Ahora, con una nueva nominación, tiene la posibilidad de establecer un registro sin precedentes en la historia del certamen.
El reconocimiento también refleja la continuidad de su rendimiento desde que desembarcó en Estados Unidos, donde rápidamente se convirtió en una pieza central del proyecto deportivo de Inter Miami.
Los números de Lionel Messi en Inter Miami
Desde su incorporación al equipo en 2023, Messi disputó 124 partidos oficiales con la camiseta de Las Garzas, con un balance de 107 goles y 60 asistencias.
Su producción ofensiva fue determinante para el crecimiento deportivo de la institución, que consiguió ampliar su palmarés durante las últimas temporadas.
Con Messi como principal referente, Inter Miami conquistó la Leagues Cup en 2023, el primer título de su historia. Posteriormente, obtuvo el Supporters' Shield en 2024, la MLS Cup en 2025 y la Campeones Cup en 2026.