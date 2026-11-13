Con 26 goles en la temporada

Lionel Messi va por un récord histórico: fue nominado al MVP de la MLS por tercer año consecutivo

El capitán argentino integra la lista de cinco finalistas al premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2026. Tras quedarse con la distinción en 2024 y 2025, buscará convertirse en el primer futbolista en ganar el galardón durante tres años consecutivos. En esta temporada acumula 26 goles en 31 partidos con Inter Miami.