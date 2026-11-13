Esa frase by Delfino llegó. Es aquí y ahora. El famoso “maratón de largo aliento” arranca su sprint final con un boleto para jugar el 2027 en la Primera División de Argentina.
Colón empieza los “8 escalones”: ¡siete partidos más la gloria...!
El equipo de Iván Raúl Delfino juega donde se siente más cómodo: en casa y con el aliento de su gente. Además del embrujo del Cementerio, tiene ventaja deportiva.
Año loco: empezó Medrán...termina Delfino
Hace un año, Delfino ascendía a Estudiantes de Río Cuarto y Medrán lo salvaba a Colón de irse a la “B” Metro. Un par de meses después, Iván dirigía en Primera y Medrán refrescaba al Sabalero, ya con Alonso Presidente. Ahora, Iván está acá y Ezequiel en Ecuador. Todo eso pasó en apenas un año.
“Lo gana el que resiste”, afirma el “Grandote” de Sunchales. Ahí anda Colón, resistiendo y soñando. El primero de los ocho escalones se llama Midland. A esta altura, ni hace falta aclarar que es el primer cruce de sabaleros y funebreros (así le dicen a los de Merlo) dentro del profesionalismo de la AFA.
Segundo, Colón sale a jugar en el mejor estado de la temporada: siete sin perder y rompiendo el karma de visitante (ganó en Bolívar). Tercero, de local y con su gente. Cuarto, con ventaja deportiva: pasa ganando y pasa empatando.
Es posible, en el escenario del positivismo, que si Colón pasa a Midland le toque la inversa: primero en casa y después definir afuera. Si bien los números marcan otra cosa (70 de rendimiento en Santa Fe y 30 afuera), no deja de parecer una buena receta desde el punto de vista de la famosa presión de jugar con 30.000 tipos al borde de un ataque de nervios en el Brigadier López.
Receta simple: órden, compromiso e inteligencia
Se fue acomodando Delfino y lo acomodó a Colón. La receta, más vieja que el “Viejo”: ordenar de atrás para adelante, cerrar el medio y armar el Lago-Fest de mitad para arriba. Así, desde el robo en el Gambarte, no perdió más y llega con seguidilla positiva de siete.
Desde antes que tocara Midland, todos conocíamos a diez de los once titulares para iniciar el Reducido. Entre la lesión de “Wachi”, las lagunas de Sarmiento y la utilidad táctica de Antonio estará ese famoso quinto elemento.
¿Cómo se juega un partido donde sirven dos de tres resultados para avanzar?: en principio, con inteligencia. Porque si algo hará Midland en Santa Fe es esperar el error de Colón. Ni meterse atrás ni asumir un protagonismo romántico que no sirve para nada a esta altura de la temporada.
Casi todo lo que le falta a Colón la gente se lo reclama en los metros finales de la cancha. El equipo sabe que tiene al mejor jugador de la categoría y uno de los tres goleadores de la temporada 2026 de ascenso.
Hacer foco solamente en la frase “Bonansea no tiene gol” es tan parcial como injusto. Primero, porque Bonansea hace cosas que los otro son hacen; segundo, porque la “falta de gol del 9” se podría remendar con otros volantes que lleguen al gol.
En consecuencia, el no gol de Marcioni, las lesiones de “Wachi” y las lagunas de Sarmiento preocupan tanto como la sequía del ex punta de Patronato. En medio de ese desierto, lo de Buossi es un espejismo que ilusiona por las ganas y la frescura.
Rasmussen, Lértora y Lago parecen ser los faros a la hora de buscar las referencias del grupo entre los once; Budiño y Pier Barrios, entre los que hoy quedan afuera.
Llegó la hora Colón. El maratón de largo aliento que patentó Iván Delfino con su frase está en tiempo de sprint final. Reducido le llaman ahora; octogonal le decíamos antes cuando relataba Ricardo y el “Gallego” mostraba los goles “Frente al Arco”.
No hace falta explicar, por todo lo que pasó, qué es lo que quiere la Chola para este sábado 14 de noviembre. “Llega el sábado y seguro yo me rajo…imposible resistirme a lo que quiero” suena. Empieza el juego, Colón. El Juego de los “8 escalones”. Son siete partidos Sabalé y el octavo se llama gloria. Hay que intentarlo acá abajo por los que están allá arriba.