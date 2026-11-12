Torneo Proyección 2026

Colón cayó como local ante Central Córdoba y cortó su racha positiva en Reserva

El equipo dirigido por Miguel Robledo perdió 2 a 0 frente al Ferroviario en el Predio 4 de Junio, por la fecha 17 de la Zona B. Lautaro Amarelle y Federico Rodríguez marcaron los tantos del elenco santiagueño, dejando al Sabalero en el 15° puesto de la tabla.