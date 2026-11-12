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Colón cayó como local ante Central Córdoba y cortó su racha positiva en Reserva

El equipo dirigido por Miguel Robledo perdió 2 a 0 frente al Ferroviario en el Predio 4 de Junio, por la fecha 17 de la Zona B. Lautaro Amarelle y Federico Rodríguez marcaron los tantos del elenco santiagueño, dejando al Sabalero en el 15° puesto de la tabla.

El plantel de Reserva de Central Córdoba celebró en el Predio 4 de Junio tras imponerse por 2 a 0 ante Colón. Crédito: Club Central Córdoba.El plantel de Reserva de Central Córdoba celebró en el Predio 4 de Junio tras imponerse por 2 a 0 ante Colón. Crédito: Club Central Córdoba.
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La Reserva de Colón sufrió un traspié en condición de local al caer por 2 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el encuentro correspondiente a la 17ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El cotejo se disputó en las instalaciones del Predio 4 de Junio.

El conjunto visitante logró destrabar el marcador promediando la etapa inicial gracias a la conquista de Lautaro Amarelle, quien anotó a los 28 minutos del primer tiempo para darle la ventaja parcial al Ferroviario. Ya en el complemento, Federico Rodríguez sentenció el resultado definitivo a favor de la visita.

Con esta caída, el elenco rojinegro conducido técnicamente por Miguel Robledo vio interrumpida una racha positiva de tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota en el certamen juvenil.

Tras este resultado, Colón quedó ubicado en la 15ª posición de la Zona B —sobre un total de 18 participantes— acumulando 15 puntos en la tabla, producto de cuatro victorias, tres empates y diez caídas en lo que va de la competencia.

De cara al cierre de la fase regular del certamen, el elenco conducido por Miguel Robledo buscará recuperarse en la última fecha, cuando deba viajar a la provincia de Córdoba para visitar a Estudiantes de Río Cuarto.

Síntesis del partido

Colón: Cuffia; Martínez, Ravano, Quagliaro, López; Fusco, Barría, Lovato, Vera; Aguiar; Córdoba. DT: Miguel Robledo.

Central Córoba: Musso; Carrizo, Noguera, Roldán, Ignacio, Bernabeu, Ramírez, Amarelle, F. Rodríguez, Ibañez y Cantero. DT: Juan Carlos Roldán.

Cancha: Predio 4 de Junio (Colón).

Goles: Lautaro Amarelle y Federico Rodríguez (CC).

Árbitro: Eduardo Coyto.

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