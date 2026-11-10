La Conmebol expresó su pesar por el fallecimiento de Marcos Camino y recordó su participación en uno de los momentos más recordados por los hinchas de Colón: el espectáculo de Los Palmeras en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2019, disputada en Asunción, Paraguay.
La Conmebol despidió a Marcos Camino y recordó la histórica final de Colón
A siete años de la actuación de Los Palmeras en Paraguay, la entidad expresó sus condolencias por la muerte del acordeonista y fundador del grupo.
“La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Marcos Camino, acordeonista y fundador de @LosPalmeras_OK”, publicó la entidad en sus redes sociales. El mensaje llegó a siete años de aquella presentación, en la que el conjunto santafesino llevó su música a la definición continental que tuvo al Sabalero como protagonista.
La organización lo destacó como “un referente de la cultura santafecina que fuera parte del histórico show que dio la banda en la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2019”. La despedida incluyó un mensaje para su entorno: “Condolencias a familiares y amigos. QEPD”.
La noche de Los Palmeras en Paraguay
El 9 de noviembre de 2019, Los Palmeras actuaron antes del encuentro entre Colón e Independiente del Valle. La banda formó parte de la ceremonia organizada para la final y abrió su presentación con “El bombón asesino”, antes de interpretar “Soy Sabalero”, la canción identificada con los hinchas rojinegros.
Con sacos rojos, camisas y pantalones negros, los músicos trasladaron los colores del club al escenario. Camino participó con su acordeón de aquella actuación que reunió la identidad de la cumbia santafesina con el acompañamiento de los hinchas que habían viajado a Paraguay para la definición.
La repercusión del espectáculo también quedó registrada por la propia Conmebol en su balance de aquella edición. Allí destacó la atención que Los Palmeras despertaron entre los asistentes y los televidentes, y recordó que el grupo había sido convocado para poner música a la primera final única de la Sudamericana.