La Conmebol despidió a Marcos Camino y recordó la histórica final de Colón

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Marcos Camino, acordeonista y fundador de @LosPalmeras_OK. Un referente de la cultura santafecina que fuera parte del histórico show que dio la banda en la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2019. Condolencias a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/8lT8Q18yYY