La cultura popular santafesina despide a una de sus figuras más emblemáticas. Marcos Camino nació y creció en un ambiente donde los ritmos tropicales empezaban a sonar con fuerza en las fiestas de barrio y los bailes populares. En ese contexto, encontró en el acordeón una extensión de su propia voz, abrazando el instrumento con una pasión que definiría el rumbo de su vida.
Marcos Camino: el arquitecto del sonido eterno de Los Palmeras
Falleció a los 76 años el histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras. Un recorrido por su historia, su liderazgo en la banda y el legado imborrable que dejó en la cultura popular santafesina
En sus comienzos, dedicó incontables horas al ensayo riguroso para dominar la técnica. Aquella disciplina le permitió consolidar una ejecución ágil, melódica y de marcada cadencia. Sin sospecharlo en aquel entonces, esa destreza inicial sentaría las bases de una sonoridad regional inconfundible que se convertiría en referencia obligada para las futuras generaciones de músicos del litoral.
La fundación y consolidación de un sonido propio
A principios de los años 70, la llegada de Marcos Camino a la agrupación que terminaría adoptando el nombre de Los Palmeras marcó un punto de inflexión definitivo. Asumiendo el rol de director musical, arreglador y referente del conjunto junto a la voz de Cacho Deicas, Camino ubicó al acordeón como el eje melódico central de cada composición.
Bajo su guía, la banda construyó una identidad sonora particular, diferenciando a la cumbia santafesina de otras corrientes de la región. Clásicos inolvidables del repertorio popular como "El Parrandero" o "La Chola" ostentan la marca distintiva de su interpretación.
Cada introducción y cada arreglo de fuelle quedaron grabados en la memoria colectiva del público, que reconoce su sello desde el primer compás.
El legado de un embajador cultural
A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Marcos Camino trascendió las fronteras de los escenarios bailables para consagrarse como un auténtico embajador de la música provincial. Su visión artística impulsó a Los Palmeras a romper barreras sociales y generacionales, llevando la cumbia nacida en Santa Fe a grandes festivales nacionales, estadios y eventos internacionales masivos.
Su partida genera una profunda conmoción en la comunidad artística y en sus miles de seguidores. Sin embargo, su obra permanece intacta: la impronta de su acordeón no solo moldeó la identidad de la banda más representativa del género, sino que transformó a la cumbia santafesina en patrimonio cultural de todo el país.