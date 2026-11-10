Adiós a un referente de la música popular

Marcos Camino: el músico que ayudó a elevar la cumbia santafesina a la categoría de mito

Por más de cinco décadas, fue una de las figuras de Los Palmeras, determinante para la expansión de un género que trascendió por mucho las fronteras de Santa Fe. Su acordeón acompañó a generaciones y quedó asociado a algunos de los momentos más significativos de la historia de la ciudad.