La consternación que provoca por estas horas la muerte de Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras, es tan honda como el surco que dejó, acordeón en mano, junto al grupo de cumbia con el que compartió durante más de 50 años. Y que fue la banda sonora de la historia de Santa Fe, con sus momentos más lindos y también los más dolorosos.
Marcos Camino: el músico que ayudó a elevar la cumbia santafesina a la categoría de mito
Por más de cinco décadas, fue una de las figuras de Los Palmeras, determinante para la expansión de un género que trascendió por mucho las fronteras de Santa Fe. Su acordeón acompañó a generaciones y quedó asociado a algunos de los momentos más significativos de la historia de la ciudad.
Es que Los Palmeras, con Camino y con Cacho Deicas, estuvieron presentes en muchísimos momentos desde mediados de los años 70 en adelante. Estuvieron ahí cuando se disputó la final de la Copa Sudamericana en 2019, pero también hicieron una conmovedora canción cuando el río Salado avanzó sobre la ciudad, en 2003: "No te pongas tan malo Salado / te ensañaste con mi Santa Fe".
También deslumbraron al público en cada una de las actuaciones que, desde 2017, realizaron junto a la Orquesta Filarmónica de Santa Fe, con un formato tan novedoso y atractivo que los llevó hasta los pies del propio Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en marzo de 2018.
Artífice de una historia extraordinaria
Marcos Máximo Camino se incorporó al grupo en los 70 y desde ese momento fue parte indivisible de su identidad. Su liderazgo y carisma fue central para todo lo que pasó en los años posteriores con la formación, que alcanzó su versión más reconocible cuando se sumó Rubén "Cacho" Deicas, hacia el final de esa década.
Lo que siguió ya es leyenda, y es parte de la historia grande de la música popular argentina. A fuerza de hits el grupo se fue consolidando más y más hasta ejercer un liderazgo indiscutido dentro del género, con una proyección que trascendió mucho más allá de las fronteras del país. La cumbia de Santa Fe se volvió una marca registrada a nivel internacional.
Es que las canciones de Los Palmeras son una parte importantísima de la vida de los santafesinos y de los argentinos. Están (y estarán, esperemos que por mucho tiempo más) en casamientos, cumpleaños, peñas, bailes, excursiones de pesca, días de cancha y en tantos otros momentos de celebración de la amistad y el encuentro.
Verlo en vivo es casi milagroso: basta que empiecen a sonar un par de acordes de "El bombón asesino" para que hasta el público más frío termine moviendo las caderas y disfrutando. Y para lograr eso, Marcos Camino fue una pieza fundamental.
Ya es de todos
En febrero de 2026, había anunciado su retiro de los escenarios y de la conducción de Los Palmeras. Después de más de cinco décadas, explicó que la decisión respondía a cuestiones de edad y salud. Su salida se produjo pocos meses después de la desvinculación de Deicas.
La muerte de Marcos, a los 76 años, cierra de manera inesperada una trayectoria de más de medio siglo. Pero hay algo que difícilmente pueda terminar con su partida física y es la presencia de su acordeón, tan fijado en la memoria colectiva como la voz casi tanguera de "Cacho" Deicas.
"Y hoy tan solo me ha quedado el recuerdo hermoso de algo sin igual", dice una canción que Los Palmeras hicieron propia a partir del repertorio de Los Iracundos. La frase, adquiere hoy una resonancia especial. Para quienes crecieron escuchando al grupo, bailaron sus canciones o encontraron en ellas una compañía, la partida de Marcos Camino deja precisamente eso: el recuerdo de algo sin igual.