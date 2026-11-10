Cumbia santafesina

Marcos Camino y Cacho Deicas: la interna que sacudió a Los Palmeras

Durante décadas fueron las dos caras de una de las bandas más populares de la música santafesina. Sin embargo, una serie de desencuentros, declaraciones cruzadas y diferencias empresariales terminó por separar a Camino y a Deicas, dos nombres inseparables de la historia de Los Palmeras.