La historia de Los Palmeras está ligada a la música popular de Santa Fe, a los bailes, los grandes escenarios y canciones que trascendieron generaciones. Durante más de cuatro décadas, Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas fueron los principales referentes de esa identidad musical. Pero detrás de una trayectoria compartida, la relación entre ambos atravesó un conflicto que terminó modificando el futuro de la banda.
Marcos Camino y Cacho Deicas: la interna que sacudió a Los Palmeras
Durante décadas fueron las dos caras de una de las bandas más populares de la música santafesina. Sin embargo, una serie de desencuentros, declaraciones cruzadas y diferencias empresariales terminó por separar a Camino y a Deicas, dos nombres inseparables de la historia de Los Palmeras.
La interna comenzó a hacerse pública en enero de 2025, cuando Deicas sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y debió alejarse de los escenarios. Lo que inicialmente fue una preocupación por la salud del cantante derivó en una serie de declaraciones, cruces familiares y cuestionamientos sobre la continuidad del grupo.
El conflicto tuvo distintos capítulos. Hubo acusaciones por la comunicación con el vocalista durante su recuperación, un encuentro que pareció acercar posiciones, una nueva ruptura meses después y, finalmente, la disolución de la sociedad que ambos compartían.
El ACV de Cacho Deicas y el comienzo de la polémica
El 10 de enero de 2025, Cacho Deicas sufrió un ACV isquémico que lo obligó a suspender sus presentaciones y comenzar un proceso de recuperación. La noticia generó preocupación entre sus seguidores y también abrió interrogantes sobre el futuro de Los Palmeras.
En ese contexto, Marcos Camino manifestó públicamente que tenía dificultades para comunicarse con su compañero. Sus declaraciones generaron malestar en el entorno familiar del cantante, especialmente en sus hijos, que salieron a responder y cuestionaron la manera en que se estaba manejando la situación.
La discusión dejó al descubierto diferencias que hasta entonces habían permanecido puertas adentro. También se sumaron versiones sobre la continuidad de la banda y sobre la posibilidad de que Deicas no volviera a ocupar su lugar en los escenarios.
La repercusión creció cuando comenzaron a circular mensajes y publicaciones vinculadas con la interna. El episodio dejó de ser solamente una cuestión relacionada con la recuperación de un músico y pasó a convertirse en una disputa pública entre dos figuras centrales de la cumbia santafesina.
Un abrazo que parecía cerrar la grieta
A comienzos de febrero de 2025, cuando la tensión parecía haber llegado a un punto difícil de revertir, Marcos Camino visitó a Cacho Deicas en su casa. El encuentro fue significativo para ambos y permitió, al menos por un tiempo, bajar el tono de la polémica.
En diálogo con El Litoral, Camino contó que se habían dado “un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento”. También reconoció que había pedido disculpas si se había equivocado en algo y atribuyó buena parte de lo ocurrido a un “teléfono descompuesto”.
El acordeonista se refirió además al estado de salud de su compañero y a sus ganas de regresar a los escenarios. En ese momento, sostuvo que lo importante era que Deicas pudiera completar su rehabilitación sin apuros ni presiones.
La posibilidad de una separación parecía quedar atrás. Camino había sido contundente al explicar el vínculo que los unía: definió a Los Palmeras como una sociedad de décadas, en la que ambos tenían la misma participación, y aseguró que la continuidad del conjunto nunca había estado en duda.
Sin embargo, aquel acercamiento no alcanzó para recomponer definitivamente la relación.
La salida de Cacho Deicas y la ruptura de la sociedad
En junio de 2025, la interna sumó un capítulo decisivo. Los Palmeras difundieron un comunicado en el que confirmaron que habían iniciado el proceso de disolución de la sociedad con Rubén Deicas.
El argumento expuesto estuvo relacionado con la situación de salud del cantante y con la imposibilidad de garantizar su participación en la actividad artística que constituía el objeto de la sociedad. La comunicación también señalaba que habían intentado establecer contacto personal con él y que habían recibido una carta documento en mayo.
La decisión provocó una fuerte reacción entre los seguidores de la banda. Para una parte del público, la salida de Deicas representaba mucho más que un cambio de formación: significaba el alejamiento de la voz que había acompañado algunos de los mayores éxitos del conjunto.
En agosto de ese año, Camino habló públicamente sobre la decisión y dio su versión de los hechos. Negó que hubiera echado a su compañero y remarcó que ninguno de los dos podía despedir al otro, porque ambos eran socios y tenían el 50% de la titularidad de la marca.
También rechazó las versiones sobre supuestas deudas y sostuvo que Deicas había cobrado los trabajos realizados durante los primeros meses de 2025.
La separación artística y empresarial terminó de tomar forma en octubre. Según se informó entonces, ambos firmaron el acta de disolución de la sociedad y conservaron cada uno el 50% de los derechos sobre la marca Los Palmeras. Camino continuaría con el grupo, mientras que Deicas iniciaría una etapa como solista.
Más de cinco décadas de música y una historia compartida
La dimensión de la ruptura se entiende al repasar el recorrido de la banda. Los Palmeras nacieron en Santa Fe en 1972, inicialmente bajo el nombre de Sexteto Palmeras. Marcos Camino se incorporó a la formación el 9 de diciembre de ese año, como acordeonista, y con el tiempo se convirtió en uno de sus principales referentes y directores.
Cacho Deicas llegó en 1978 para ocupar el lugar de vocalista. Su voz se volvió una de las marcas distintivas del conjunto y fue determinante para consolidar una identidad musical que trascendió las fronteras de la provincia.
Con el paso de los años, la dupla construyó un repertorio que se instaló en la memoria popular. Canciones como “El bombón”, “Olvídala”, “La suavecita” y “Que quiere la Chola” se convirtieron en clásicos de la cumbia santafesina y acompañaron a varias generaciones.
La banda también protagonizó momentos de fuerte repercusión fuera del circuito tropical. Uno de los más recordados fue su presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019, cuando interpretó “Soy Sabalero” ante una multitud en Asunción, en un espectáculo que proyectó la identidad musical de Santa Fe a escala internacional.
Por eso, la separación de sus dos figuras históricas tuvo un impacto que excedió lo artístico: puso en discusión el futuro de una marca profundamente asociada con la cultura popular de la región.
El retiro de Marcos Camino y una nueva etapa para Los Palmeras
La historia sumó otro giro en febrero de 2026, cuando Marcos Camino anunció que dejaría los escenarios después de más de cinco décadas de trayectoria. En un video difundido por las redes oficiales de la banda, explicó que había tomado la decisión por cuestiones de edad y salud.
“Voy a dejar los escenarios”, comunicó ante sus compañeros. También expresó su deseo de disfrutar de su familia y de una vida más tranquila, aunque dejó en claro que quería que el grupo continuara adelante.
Su salida se produjo después de la de Cacho Deicas y marcó el cierre de una etapa para una de las formaciones más emblemáticas de la música tropical argentina.
La interna entre Camino y Deicas dejó una marca en la historia de Los Palmeras. Los dos músicos que durante décadas compartieron escenarios, decisiones y éxitos terminaron tomando caminos diferentes. Pero el legado de aquella dupla permanece en las canciones que hicieron de la cumbia santafesina una expresión reconocida en todo el país.