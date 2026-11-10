La música de Los Palmeras forma parte de la identidad cultural de Santa Fe y trascendió las fronteras de la provincia para convertirse en un fenómeno popular en todo el país.
Las canciones que marcaron la historia de Marcos Camino y Los Palmeras
Un recorrido por las composiciones más emblemáticas del acordeonista de Los Palmeras, piezas que definieron el sonido de Santa Fe y marcaron generaciones.
Al repasar la trayectoria de Marcos Camino, histórico acordeonista y cofundador de la banda, aparecen canciones que marcaron distintas etapas de su carrera y quedaron grabadas en la memoria de varias generaciones.
Desde los primeros éxitos que abrieron camino a la cumbia santafesina hasta los temas que alcanzaron repercusión internacional, el repertorio del grupo construyó una historia musical inseparable de la capital provincial.
La Suavecita: el tema que cambió la historia
Si hay una canción que ocupa un lugar especial en la historia de Los Palmeras es La Suavecita. Publicada en 1986, fue uno de los grandes puntos de inflexión para el conjunto y permitió que su música comenzara a trascender los límites de Santa Fe.
El propio Marcos Camino había destacado la importancia de este tema en una entrevista con El Litoral. Al recordar los momentos más significativos de su carrera, señaló que aquella canción representó un antes y un después, porque les abrió las puertas de los boliches bailables, en una época en la que la cumbia todavía enfrentaba prejuicios y dificultades para ingresar a determinados espacios.
El éxito permitió que el sonido de Los Palmeras llegara a nuevos públicos y se consolidara dentro de la música tropical argentina.
El Bombón Asesino: una explosión internacional
Otro de los grandes hitos del repertorio fue El Bombón Asesino, una canción que llevó a Los Palmeras a una dimensión de popularidad todavía mayor.
Con su ritmo pegadizo y un estribillo rápidamente reconocible, el tema se convirtió en un éxito masivo, trascendió las fronteras argentinas y llegó a públicos de distintos países.
Camino también había mencionado especialmente esta canción al hablar de los momentos que marcaron su carrera. La definió como una verdadera explosión mundial, reflejo del alcance que había conseguido la banda después de décadas de trabajo.
Olvídala, El Parrandero y otros clásicos de la cumbia santafesina
La historia musical del grupo también está atravesada por canciones que se instalaron en fiestas, reuniones familiares, clubes y celebraciones populares.
Entre ellas se destacan:
- Olvídala: uno de los grandes clásicos románticos de Los Palmeras, con una melodía que conquistó a distintas generaciones.
- El Parrandero: una canción representativa del espíritu festivo de la banda y una pieza fundamental de su repertorio.
- Que quiere la Chola: otro de los temas populares que contribuyeron a consolidar su identidad musical.
- Doble Vida: uno de los éxitos que integran el extenso recorrido discográfico del conjunto.
- Asesina: una canción que se sumó al repertorio de grandes clásicos reconocidos por sus seguidores.
- El Embrujo: otro de los temas que acompañaron la expansión popular de la agrupación.
Con estas canciones, Los Palmeras lograron construir un repertorio que se mantuvo vigente a través del tiempo y que permitió que la cumbia santafesina llegara a escenarios de todo el país.
Soy Sabalero: cuando la música y la pasión por Colón se encontraron
Si existe una canción que representa especialmente el vínculo entre Los Palmeras, Santa Fe y el fútbol, esa es Soy Sabalero.
El tema surgió a partir de una adaptación de El Parrandero, vinculada con la pasión de los integrantes del grupo por Colón. Su repercusión alcanzó una dimensión extraordinaria durante la final de la Copa Sudamericana de 2019, disputada en Asunción, Paraguay, entre el conjunto santafesino e Independiente del Valle de Ecuador.
En aquella jornada, Los Palmeras protagonizaron una presentación histórica ante miles de hinchas que habían viajado para acompañar al Sabalero. La interpretación de la canción se convirtió en uno de los momentos más recordados de aquella final y llevó la pasión rojinegra a una audiencia internacional.
La imagen de los músicos sobre el escenario y el público cantando al ritmo de Soy Sabalero quedó asociada para siempre a uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia de Colón.
Una identidad musical que trascendió generaciones
La trayectoria de Los Palmeras comenzó en Santa Fe en 1972, inicialmente bajo el nombre de Sexteto Palmeras. Marcos Camino fue parte de aquella formación fundacional y, con su acordeón, contribuyó a definir el sonido característico de la agrupación.
Con más de cinco décadas de recorrido, decenas de producciones discográficas y reconocimientos nacionales, el conjunto se convirtió en uno de los principales representantes de la cumbia santafesina. En 2002, sus integrantes fueron declarados Ciudadanos Ilustres de la ciudad de Santa Fe y en 2015 recibieron el Konex de Platino en la categoría Música Tropical y Cuarteto.
La música de Los Palmeras también encontró nuevas formas de expresión, como ocurrió en 2017 con la grabación junto a la Orquesta Sinfónica de Santa Fe y en 2019 con el álbum Sean eternos Los Palmeras, que reunió colaboraciones con artistas de distintos géneros.
La historia de Marcos Camino quedó ligada a esas canciones que acompañaron celebraciones, historias de amor, encuentros familiares y momentos inolvidables para los santafesinos. Más que éxitos musicales, son parte de una identidad colectiva que convirtió a Los Palmeras en un símbolo de Santa Fe.