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El comunicado oficial de Los Palmeras por la muerte de Marcos Camino

La histórica banda de cumbia santafesina despidió en sus redes sociales a uno de sus fundadores y referentes fundamentales. En un mensaje cargado de dolor, destacó su legado musical y pidió respeto por la intimidad de sus seres queridos.

Marcos Camino y Los Palmeras. ArchivoMarcos Camino y Los Palmeras. Archivo
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Los Palmeras confirmaron este martes el fallecimiento de Marcos Camino, cofundador y figura histórica del grupo musical nacido en Santa Fe, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Impacto en la cultura santafesina

La noticia generó conmoción en el ambiente de la música tropical y entre los seguidores de la banda, que durante décadas llevó la cumbia santafesina a distintos escenarios del país y del exterior.

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"Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino", comienza el mensaje difundido por el grupo en sus redes sociales.

En el comunicado, los integrantes de la banda despidieron a Camino como "un referente fundamental de nuestra historia" y remarcaron que su legado y su pasión por la música permanecerán en el tiempo.

Además, expresaron su acompañamiento a los familiares y seres queridos del músico en este momento de dolor y solicitaron respeto por la intimidad de la familia, junto con prudencia y responsabilidad en la difusión de la información.

"Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento", concluye el mensaje firmado por Los Palmeras.

El mensaje de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino

La publicación oficial fue compartida a través de la cuenta verificada de Instagram de la banda, donde comenzaron a multiplicarse las expresiones de afecto y despedida hacia uno de los nombres centrales de la historia de la cumbia santafesina.

La muerte de Marcos Camino representa una noticia de profundo impacto para Santa Fe, ciudad con la que Los Palmeras construyeron una identidad musical reconocida en todo el país.

Desde el grupo agradecieron las muestras de cariño recibidas y reiteraron el pedido de acompañar este momento con respeto hacia sus familiares y allegados.

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