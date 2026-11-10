Antes de convertirse en una pieza de archivo, fue una invitación a bailar. Fechado el 8 de diciembre de 1972, el anuncio promocionaba las reuniones del sábado 9 y el domingo 10 en el Club República del Oeste. El conjunto figuraba con un nombre que hoy obliga a detener la mirada: Grupo Palmeras.
Antes de la leyenda: un afiche de los primeros días de Marcos Camino con Grupo Palmeras
Una publicidad del 8 de diciembre de 1972 anunciaba dos bailes en República del Oeste. Recuperada del archivo del diario El Litoral, nos permite volver al comienzo de una relación que marcaría la historia de la música santafesina.
La muerte de Marcos Camino, conocida este martes 10 de noviembre, a los 76 años, devuelve actualidad a ese pequeño documento de la vida social santafesina. No porque el papel pudiera anticipar el futuro, sino porque conserva algo que las grandes retrospectivas suelen dejar en segundo plano: la escala cotidiana de los comienzos.
En aquel anuncio no había una leyenda que celebrar. Había un club, dos fechas y una propuesta para el fin de semana. Leído hoy, el afiche permite acercarse a ese momento sin el brillo retrospectivo de la fama: una agrupación que convocaba al público y un acordeonista que empezaba a construir su lugar en ella.
Además, resulta muy interesante otra noticia publicada en la misma página. Virgem, un pionero conjunto de rock santafesino anunciaba su presentación en el emblemático “Barock" de 1972. Lo que nos muestra la diversidad de expresiones musicales en nuestra ciudad durante los años setenta.
Un comienzo entre fechas
Las reconstrucciones de la trayectoria del conjunto ubican la llegada de Camino en diciembre de 1972, como reemplazante de Osvaldo Zabala en el acordeón. Algunas cronologías precisan el 9 de diciembre, una fecha que coincide con el primero de los bailes anunciados en la publicidad recuperada.
La distinción entre incorporación al grupo y primera presentación resulta importante para reconstruir aquellos días. El afiche acredita una convocatoria, un escenario y una denominación; para establecer quiénes tocaron efectivamente esa noche y si se trató del debut de Camino, corresponde cruzarlo con testimonios u otros registros.
La historia en papel
El valor del hallazgo no depende solamente de que permita precisar una fecha. También reside en su condición de documento de época: una publicidad concebida para tener una utilidad inmediata que, más de medio siglo después, invita a formular nuevas preguntas.
¿Con qué frecuencia tocaba el conjunto? ¿Qué lugar ocupaban esos bailes en la programación del club? ¿Cómo se anunciaban los músicos antes de que sus nombres fueran ampliamente conocidos? El archivo abre esas posibilidades sin necesidad de inventar las respuestas.
En la despedida de Camino, esa modesta invitación ofrece una forma distinta de recordarlo. Antes de los homenajes y de las miradas sobre una trayectoria completa, estuvo aquel anuncio: dos noches de diciembre, un club de Santa Fe y el nombre de Grupo Palmeras impreso para convocar al baile.