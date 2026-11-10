Memoria del consagrado acordeonista

Antes de la leyenda: un afiche de los primeros días de Marcos Camino con Grupo Palmeras

Una publicidad del 8 de diciembre de 1972 anunciaba dos bailes en República del Oeste. Recuperada del archivo del diario El Litoral, nos permite volver al comienzo de una relación que marcaría la historia de la música santafesina.