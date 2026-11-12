Los otros 10 titulares son indiscutibles

Delfino ya tiene casi todo listo en Colón: ¿Darío Sarmiento o Antonio?

En uno de los últimos ensayos, el entrenador probó un ratito con el más habilidoso (Sarmiento) y varios pasajes con el supuesto triple “5”. Buena respuesta de la gente para llenar la cancha el sábado.