Mientras Delfino prepara la decisión final (ahora reducida a Sarmiento o Antonio en el once titular) y la gente se engancha con la promoción para llenar la cancha el sábado contra Midland, la cuenta regresiva y la expectativa están más activas que nunca en el Mundo Colón de cara al segundo ascenso.
Delfino ya tiene casi todo listo en Colón: ¿Darío Sarmiento o Antonio?
En uno de los últimos ensayos, el entrenador probó un ratito con el más habilidoso (Sarmiento) y varios pasajes con el supuesto triple “5”. Buena respuesta de la gente para llenar la cancha el sábado.
Delfino ensaya y la gente se engancha
Los días del parate por la inolvidable visita Papal en la Argentina, sirvieron para recuperar elementos titulares (Castet), ex titulares (Budiño) y tener más opciones de recambio (Garate). En medio de tantas lindas noticias, lo de “Wachi” García hoy no es viable y deberá esperar unos días más para arrancar a la par de sus compañeros.
En una de las últimas pruebas, el Sabalero entrenó pensando en un partido único que será de local y con ventaja deportiva: ganando y hasta empatando, Colón se instala en cuartos de final para ir por el segundo ascenso.
¿Qué hizo el entrenador, Iván Delfino?: probó un rato con Darío Sarmiento en la zona de medios, sin modificar el 4-4-2, con Lago del otro lado; Lértora-Toledo de doble cinco y Marcioni-Bonansea para atacar. Fueron un puñado de minutos.
Después, cuando ingresó Ignacio Antonio hubo modificaciones de nombres, posicionales y estratégicas. Porque se plantó un triple cinco con dos extremos bien abiertos y un solo punta.
El que bajó para abanicar por la banda fue Julián Marcioni por derecha con Ignacio Manuel Lago por izquierda, quedando el tridente Toledo-Lértora-Antonio, con Alan Bonansea de “9”.
Si bien queda un ensayo más, todos los caminos conducen a que será Ignacio “Nacho” Antonio el que se meta en el once titular sabalero, por lo que Colón alistaría contra Midland así: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento o Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.
Esperando el gran partido Colón-Midland del sábado a las 18 en el Cementerio de los Elefantes, el vicepresidente sabaelro Alejandro Bonazzola, dialogó con Diez en Deportes (AM 1020).
Bonazzola: "La gente siempre nos acompaña"
“Para nosotros fue motivo de debate. Queremos dar algo a la gente que siempre nos acompaña. Es muy importante que el fútbol tenga siempre presente lo que es Colón y su hinchada. Creo que en este momento tenemos que fortalecernos. Estamos con la posibilidad y la ilusión de pelear por un segundo ascenso”, dijo el vice en cuanto a la activación con los socios para llenar la cancha.
“La idea es que el estadio esté lleno, que pueda venir la familia, que el socio pueda venir acompañado muchas veces de personas que habitualmente no lo acompañan. Entendemos además las dificultades económicas del momento”, agregó Bonazzola.
“Tenemos las expectativas como hinchas y como dirigentes, porque es un trabajo que se vino haciendo durante todo el año. Arrancamos de una situación muy complicada que heredamos”, aseguró el dirigente sabalero.
“Fue duro el año, fue duro asumir un club con las complejidades de Colón y con la situación económica que nos encontramos. Suponíamos algunas cuestiones, pero otras realmente sobrepasaron nuestra capacidad de respuesta y tuvimos que apelar con mucha imaginación a la búsqueda de recursos”, sinceró el vice de Alonso.
“Tuvimos que hacer algunas correcciones y algunos cambios, pero nunca tuvimos que resolver en función de una debacle, sino de una aspiración mayor, teniendo en cuenta que tuvimos que conformar un plantel completamente nuevo. Hoy tenemos una dificultad importante, un obstáculo que hay que superar, que es Midland. No podemos pensar mucho más allá de ello”, dijo.
“Me gusta el esquema de ida y vuelta. Aún cuando puedas no tener ventaja deportiva, Colón con su gente, se puede hacer muy fuerte en Santa Fe. Uno de los mayores activos que tiene este plantel es que se ha conformado un grupo que realmente tiene una identidad y un afecto entre ellos.
"Está muy fortalecido y creo que es un grupo que no se ha desgastado, sino que ha venido fortaleciéndose todo el tiempo. Eso nos hace alimentar expectativas favorables para lo que viene”, concluyó por LT 10, Alejandro Bonazzola, vicepresidente de Colón.