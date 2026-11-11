Cada vez falta menos para que el reloj marque el día (sábado 14 de noviembre) y la hora (las 18) para el inicio del gran sueño sabalero 2026: volver a la Primera División del fútbol argentino mediante el segundo boleto del Reducido. La AFA designó a Juan Pablo Loustau como colegiado y "ya se juega" Colón-Midland.
Colón: si no llega “Wachi”, hay tres opciones en el mediocampo
Lo del ex San Martín de Tucumán y Newell’s es muy complicado por ese pisotón en el empeine que no lo deja “jugar con normalidad”. Sarmiento, Beltrán y Antonio, tres nombres para un solo lugar como cuarto volante.
Diez certezas, una duda, tres opciones
Como se sabe, la serie del mata-mata indica en esta instancia "un partido único con ventaja deportiva para el dueño de casa". O sea, Colón saldrá a la cancha sabiendo que de tres resultados le sirven dos para meterse en los cuartos de final del Reducido.
En cuanto a lo futbolístico en sí, más allá que son todos rumores, trascendidos y especulaciones, Colón a esta altura tiene diez certezas (los nombres titulares) y un lugar vacante con varios candidatos a ocuparlo.
En principio, el jugador "ideal" al que todos esperaban era el "Wachi" García, pero ese pisotón en el empeine lleva más tiempo de cura y recuperación del esperado. "Es una lástima porque se estaba poniendo bien pero lo volvieron a pisar ahí. Ese pisotón no lo deja jugar y rendir lo que necesita y puede dar", cuentan a El Litoral en el entorno del extremo. En síntesis, casi afuera.
Ahora bien, con "Wachi" casi out: ¿quién será el cuarto elemento en la zona de medios del Sabalero contra Midland?. Si bien ninguno de los tres "candidatos" son parecidos, los nombres que asoman son Ignacio Antonio, Emanuel Beltrán y Darío Sarmiento (también llegaría con lo justo producto de una molestia).
Si la opción es Antonio, serían tres "5" para barrer, Lago y Marcioni por afuera con Bonansea arriba de "9". Si el elegido es Beltrán, un 4-4-2 más conservador; por el contrario, si llega Darío Sarmiento y juega, asoma un 4-4-2 más abierto y ofensivo.
Arrancó la promo: ¿cómo acreditar un invitado?
Con siete partidos sin perder, partido único de mata-mata y ventaja deportiva, los once sabaleros contra Midland serían: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Federico Rasmussen, Nicolás Thaller y Facundo Castet; Beltrán o Antonio o Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo, Ignacio Lago; Julián Marcioni y Facundo Bonansea.
Por otro lado, en las últimas horas, Colón explicó como los socios pueden activar el beneficio este sábado para invitar a un menor o un jubilado sabalero al Cementerio de los Elefantes contra Midland.
"Cómo acreditar tu invitado para el partido vs. Midland", publicó la entidad del Barrio Centenario, explicando cada paso.
1. Consultá tu estado de socio Ingresá en: https://colon.boleteriavip.com.ar/socios/habilitacion;
2. Buscá tu código de invitado Debajo de tu estado aparecerá el mensaje indicando que tenés un Código de Invitado disponible. Presioná "Acreditar";
3. Completá los datos del invitado Ingresá todos los datos solicitados y verificá especialmente el DNI, ya que será el documento físico que se escaneará al momento del ingreso al estadio.
Importante: El/La invitado/a debe tener: 12 años o menos; 65 años o más. De lo contrario, no podrás ingresar a la cancha. Los sectores habilitados para invitados: Platea Este Alta, Platea Norte Alta y Platea Sur Alta.
Una vez finalizada la acreditación, recibirás la confirmación por correo electrónico y el invitado podrá ingresar únicamente presentando su DNI físico.