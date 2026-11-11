Para jugar este sábado contra Midland

Colón: si no llega “Wachi”, hay tres opciones en el mediocampo

Lo del ex San Martín de Tucumán y Newell’s es muy complicado por ese pisotón en el empeine que no lo deja “jugar con normalidad”. Sarmiento, Beltrán y Antonio, tres nombres para un solo lugar como cuarto volante.