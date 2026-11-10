La Asociación del Fútbol Argentino oficializó este martes la designación de los cuerpos arbitrales para los encuentros correspondientes a la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional. En ese marco, se confirmó que Juan Pablo Loustau será el encargado de dirigir el cotejo en el que Colón recibirá a Ferrocarril Midland en el estadio Brigadier General Estanislao López.
¿Cómo le fue a Colón con Loustau, el árbitro asignado para el Reducido?
La AFA confirmó la terna arbitral para el duelo decisivo del próximo sábado a las 18 en el Brigadier López ante Midland. Juan Pablo Loustau será el juez principal y cuenta con un único antecedente dirigiendo al conjunto sabalero, registrado a mediados del año pasado con victoria rojinegra.
La terna que acompañará a Loustau en la capital santafesina estará integrada por Iván Allende y Juan Ricciardi como asistentes de línea, mientras que Julián Beligoy cumplirá las funciones de cuarto árbitro.
El cruce eliminatorio se disputará el próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 18 en la provincia de Santa Fe. Los dirigidos por Iván Delfino afrontarán este compromiso con la certeza de que un empate les alcanzará para asegurar el boleto a la siguiente fase del torneo octogonal, el cual otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Respecto al historial con el juez designado, Juan Pablo Loustau registra un solo antecedente dirigiendo a Colón. El registro resulta favorable para el elenco sabalero: tuvo lugar el 1 de junio de 2025, en el marco de la 17ª fecha del certamen de la Primera Nacional, cuando el conjunto santafesino se impuso por 1 a 0 como visitante frente a Defensores Unidos en Zárate gracias al gol convertido por Cristian Bernardi.
Síntesis de la designación
Partido: Colón vs. Midland (Primera ronda del Reducido)
Día y hora: Sábado 14 de noviembre, 18:00 hs
Estadio: Brigadier General Estanislao López
Árbitro principal: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Iván Allende
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Julián Beligoy