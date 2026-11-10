Primera Nacional

¿Cómo le fue a Colón con Loustau, el árbitro asignado para el Reducido?

La AFA confirmó la terna arbitral para el duelo decisivo del próximo sábado a las 18 en el Brigadier López ante Midland. Juan Pablo Loustau será el juez principal y cuenta con un único antecedente dirigiendo al conjunto sabalero, registrado a mediados del año pasado con victoria rojinegra.