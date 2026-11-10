La historia de Pablo Jerez

Jugó en Colón y Midland, fue remisero y vendió sus camisetas para salvar a su hija

La vida lo puso en los extremos: fue campeón del mundo con Boca, pero su hija nació prematura, sufrió hidrocefalia e infartos en el cerebro. “Yo venía de Boca, pero no podía creer que en Colón me dirigieran tantos buenos entrenadores como Martino, Falcioni, Bauza, el Turco Mohamed, Toresani o Astrada”.