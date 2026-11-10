Durísima la historia de vida de Pablo Jerez. Es el único jugador en común entre Colón y Midland, los rivales del sábado que no tienen un solo enfrentamiento, entre ellos, en la historia. Cuando estuvo en Santa Fe, su hija Zoe corría serio peligro de vida. Hizo de todo para salvarla, entre ellas, firmar para Midland con el fin de continuar con la obra social para el tratamiento de su hija enferma. Fue remisero, vendió las camisetas que fue coleccionando en su carrera deportiva y también fue campeón del mundo con el Boca de Bianchi, en aquella inolvidable final ante el Milan de Ancellotti, el día del gol de Matías Donnet. Hoy entrena a las chicas del femenino de Boca, mientras Zoe continúa su vida alternando el domicilio familiar y un centro de día, mientras Pablo Jerez recuerda las cosas vividas en Colón, como por ejemplo, la noche del golazo de “Pirulo” Rivarola, ante Racing, para salvarse del descenso.
Jugó en Colón y Midland, fue remisero y vendió sus camisetas para salvar a su hija
La vida lo puso en los extremos: fue campeón del mundo con Boca, pero su hija nació prematura, sufrió hidrocefalia e infartos en el cerebro. “Yo venía de Boca, pero no podía creer que en Colón me dirigieran tantos buenos entrenadores como Martino, Falcioni, Bauza, el Turco Mohamed, Toresani o Astrada”.
“Midland me abrió las puertas en un momento complicado de mi vida, Agustín Orión se portó de 10 conmigo porque cuando finalizó mi contrato con Midland, él me permitió firmar sin goce de sueldo solamente para mantener la obra social de Futbolistas Argentinos Agremiados y sostener la enfermedad grave de mi hija, conseguir sus medicamentos y asistir a las terapias. Los que tienen hijos con discapacidad, saben de lo que hablo”, arrancó la charla con Pablo Jerez en La Primera de Sol.
-¿Qué es lo que tiene Zoe, su hija?
-Nació prematura, contrajo una bacteria hospitalaria que le provocó meningitis, hidrocefalia y un daño cerebral con muchísimas complicaciones. Tuvo más de cinco intervenciones en la cabeza, sufrió infartos cerebrales y, como consecuencia de eso, parte del cerebro está muerto. Pero gracias a Dios me encontré con mucha gente que me ayudó muchísimo. Y cuando estaba en Colón, mi hija estaba en el peor momento.
Jerez reconoce que mucha gente no estaba al tanto de la situación durante aquel paso por Colón y que eso lo afectaba mucho y lo trasladaba inevitablemente al juego. No fue corto su paso por Colón, ya que llegó en el 2005 y se fue en el 2008, recordando sobre todo aquel partido con Racing del gol de Rivarola, que fue una final para no descender.
-¿Te movilizó lo que se vivió con el Papa León en el cottolengo Don Orione?
-Si no lo viviste, es muy difícil tomar dimensión cuando suceden estas cosas como la de tener un hijo con discapacidad profunda. Necesitás mucha ayuda, mucho acompañamiento y no todos tienen la suerte que tuve yo de la ayuda de tanta gente que se comunicó conmigo. Y no solo de los clubes en los que estaba jugando, como por ejemplo Boca, al que le agradeceré de por vida, sino de otras instituciones que se mostraron muy solidarias conmigo. En estas situaciones es donde inevitablemente tiene que aparecer el Estado.
-Y ahora, ¿cómo está Zoe?
-Bien, puede caminar, no puede aprender a escribir y a leer, todavía no se baña sola pero con ayuda y trabajo se va a lograr.
-¿Cómo fue tu experiencia en Midland?
-Fue raro, porque en Olimpo, jugando en Primera, tuve una lesión muy grave en la rodilla. Me quedé sin club y el que me abrió las puertas fue Camioneros. En realidad, fui ahí a entrenar para ponerme bien, pero el técnico me pidió que juegue. Pasé de Primera División a Argentino C, la más baja de todas las categorías. Yo quería seguir jugando en Primera, pero no se dio y ahí fue que aparecieron algunos equipos como Merlo, San Martín de Burzaco y Midland, todos clubes de la C. O sea que de jugar en la máxima categoría, pasé a jugar en la más baja por culpa de una lesión y sin un paso intermedio. Yo soy de Ituzaingó y me ayudó para encontrar lugar en esos equipos para jugar.
-¿Fue muy grande el cambio de jugar en Boca, por ejemplo, a jugar en estos equipos?
-A veces se subestiman a estos equipos y yo digo que adentro de la cancha no se puede subestimar a nadie porque son 11 contra 11. Midland tiene una cancha de césped sintético y por ese motivo fue muy criticada la institución. Ya la cancha estaba cuando yo jugaba. Entiendo que hay diferencias y las acepto, pero es el fútbol moderno. Hay canchas que son chicas, otras que son poceadas y la de Midland tiene césped sintético. Y también digo que el jugador de fútbol es un atleta que se tiene que adaptar a las circunstancias y no poner excusas.
-¿Cuál es el recuerdo que tenés de Santa Fe?
-El Bichi Fuertes, que me cobijó como si fuese un hijo más… Los compañeros… ¡Los técnicos que tuve…! Yo no podía creer que me dirigieran Falcioni, Mohamed, Astrada, Martino, el Huevo Toresani, el Patón Bauza… Entrenadores de selección, internacionales y no se nos pudo dar en ese momento… Y después, jugadores tremendos como Giovanny Hernández, Totono Grisales, Rivarola… Yo venía de Boca y había sido campeón del mundo, pero no podía creer el hecho de jugar en un equipo con tantas figuras como aquellos de Colón.
-¿Te sentiste contenido en Santa Fe?
-Muchísimo… La gente, los dirigentes, las escuelas… Todos en Santa Fe nos ayudaron.
-¿Qué ha cambiado en el fútbol argentino?
-¡Los entrenamientos…! Pero después, todo sigue siendo lo mismo. Es un fútbol parejo, son pocos los equipos que hacen la diferencia y se juega con mucha intensidad… Lo que creo que había en ese momento y que no hay ahora, son esos jugadores que hacían la diferencia… Un Román Riquelme en Boca, un Bichi Fuertes en Colón… Hoy no hay tantos jugadores así y antes, cada equipo tenía uno.
-¿Viajaste a la final con el Milan en Japón?
-Yo me había lesionado en cancha de Vélez ante Nueva Chicago y allí apareció Perea para ocupar mi lugar. Cuando llegó el momento de viajar, Bianchi nos llevó a mí y al Pampa Calvo y estando allá, se decidió por mí para integrar el banco de suplentes pero no me tocó entrar. El Milan era dirigido por Ancellotti y tenía un equipazo… Era el mejor equipo del mundo.
Pablo Jerez se alegra por la foto que El Litoral le acercó y que lo muestra yéndose al ataque por su lateral, perseguido por Riquelme, que hoy es su presidente en Boca. “Compartí la foto y me dio mucha alegría remover esos recuerdos de mi paso por Colón”, contó este jugador de una historia de vida muy especial, que hizo de todo para salvar a su hija y que es el único en común entre Colón y Midland, los rivales del sábado en Santa Fe.