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Arranca el sueño contra Midland

El Litoral junto a Colón: la previa, relatos, comentarios y todo el color

El diario de Santa Fe es sponsor de la pasión sabalera y el sábado activará un operativo especial desde la cancha. Los 90 minutos por YouTube con relatos de Germán Lucero y los comentarios de Enrique Cruz junto a Darío Pignata.

El Litoral junto a Colón: la previa, relatos, comentarios y todo el color. Crédito: Fernando NicolaEl Litoral junto a Colón: la previa, relatos, comentarios y todo el color. Crédito: Fernando Nicola
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Este sábado, 14 de noviembre, arranca el sueño gigante de Colón en Modo Reducido, buscando el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El primer cruce, en el Cementerio de los Elefantes, será a partido único frente a Midland y con ventaja deportiva para los sabaleros.

El Litoral, que camina desde siempre al lado de los equipos de Santa Fe, fue sponsor de Colón en toda la temporada y prepara un operativo periodístico especial para vivir un sábado inolvidable desde el estadio enclavado en el Barrio Centenario.

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Desde las 17, una hora antes del pitazo inicial, una previa desde el propio estadio Brigadier López con Enrique Cruz y Luciano Villarroel más el soporte tecnológico de Fernando Nicola. En los estudios de El Litoral, Darío Pignata y Germán Lucero, con la producción general de Melisa Duarte, con entrevistas, sorteos, curiosidades y muchas sorpresas.

La nueva camiseta lista en el vestuario. Crédito: ColónEl Litoral junto a Colón: la previa, relatos, comentarios y todo el color. Crédito: Colón

Todo se podrá seguir por la web de El Litoral, la pantalla de CyD Litoral, las redes y las ediciones papel. A la hora de arrancar los 90 minutos, una transmisión especial por el canal de YouTube de El Litoral, con los relatos de Germán Lucero, acompañado por los comentarios de Enrique Cruz y Darío Pignata.

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Terminado el juego, todas las repercusiones desde el Cementerio de los Elefantes con Colón-Midland, entrevistas, rueda de prensa, las polémicas, el análisis de los comentaristas y la opinión de los hinchas y socios sabaleros.

Gol de Lago | Colón-Patronato | Estadio Brigadier López. Foto: Carolina NiklisonEl Litoral junto a Colón: la previa, relatos, comentarios y todo el color. Foto: Carolina Niklison

Un operativo periodístico y técnico de El Litoral para acompañar a Colón en el inicio de este sueño que es el Reducido en busca del segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

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