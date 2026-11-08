Este sábado, 14 de noviembre, arranca el sueño gigante de Colón en Modo Reducido, buscando el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El primer cruce, en el Cementerio de los Elefantes, será a partido único frente a Midland y con ventaja deportiva para los sabaleros.
El Litoral junto a Colón: la previa, relatos, comentarios y todo el color
El diario de Santa Fe es sponsor de la pasión sabalera y el sábado activará un operativo especial desde la cancha. Los 90 minutos por YouTube con relatos de Germán Lucero y los comentarios de Enrique Cruz junto a Darío Pignata.
El Litoral, que camina desde siempre al lado de los equipos de Santa Fe, fue sponsor de Colón en toda la temporada y prepara un operativo periodístico especial para vivir un sábado inolvidable desde el estadio enclavado en el Barrio Centenario.
Desde las 17, una hora antes del pitazo inicial, una previa desde el propio estadio Brigadier López con Enrique Cruz y Luciano Villarroel más el soporte tecnológico de Fernando Nicola. En los estudios de El Litoral, Darío Pignata y Germán Lucero, con la producción general de Melisa Duarte, con entrevistas, sorteos, curiosidades y muchas sorpresas.
Todo se podrá seguir por la web de El Litoral, la pantalla de CyD Litoral, las redes y las ediciones papel. A la hora de arrancar los 90 minutos, una transmisión especial por el canal de YouTube de El Litoral, con los relatos de Germán Lucero, acompañado por los comentarios de Enrique Cruz y Darío Pignata.
Terminado el juego, todas las repercusiones desde el Cementerio de los Elefantes con Colón-Midland, entrevistas, rueda de prensa, las polémicas, el análisis de los comentaristas y la opinión de los hinchas y socios sabaleros.
Un operativo periodístico y técnico de El Litoral para acompañar a Colón en el inicio de este sueño que es el Reducido en busca del segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.