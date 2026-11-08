Arranca el sueño contra Midland

El Litoral junto a Colón: la previa, relatos, comentarios y todo el color

El diario de Santa Fe es sponsor de la pasión sabalera y el sábado activará un operativo especial desde la cancha. Los 90 minutos por YouTube con relatos de Germán Lucero y los comentarios de Enrique Cruz junto a Darío Pignata.