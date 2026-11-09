Diez titulares que son fija para el sábado

Colón activa el “Jugador 12” pero en cancha falta el “11”

Mientras la gente se moviliza y la CD activa un plan pensando en la gente, Delfino empieza su semana más importante como entrenador de Colón. ¿Quién será el cuarto todo-campista contra Midland?.