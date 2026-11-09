José Alonso, Iván Raúl Delfino, Diego Colotto y todos los players del plantel profesional sabalero 2026 inician la semana más importante de Colón en la extenuante temporada de ascenso que empieza a definir roles: hay dos boletos para jugar en Primera.
Colón activa el “Jugador 12” pero en cancha falta el “11”
Mientras la gente se moviliza y la CD activa un plan pensando en la gente, Delfino empieza su semana más importante como entrenador de Colón. ¿Quién será el cuarto todo-campista contra Midland?.
Hay diez titulares: ¿se mete Antonio?
Mientras afuera de la cancha Colón activa una receta que conoce de memoria (El Jugador Número 12), adentro del verde césped el “Grandote” arranca el banco de pruebas definiendo el mejor once para jugar este sábado, a las 18, contra Midland en el Cementerio de los Elefantes.
Como se sabe, en esta primera instancia, el reglamento habla de “partido único”, con ventaja deportiva y localía para el mejor ubicado. Los dos, Colón y Midland, terminaron quintos, pero como el equipo de Delfino cerró el arco mejoró su diferencia de gol, por eso jugará en casa y con su gente.
Colón tiene hoy unos 22.000 socios, de los cuales varios no lograron (por lo menos hasta al momento de escribir estas líneas) poder pagar la cuota del mes que los habilite para ingresar al estadio este sábado contra Midland.
En consecuencia, los dirigentes idearon un plan para incentivar a que ese grupo importante se ponga al día: liberar por cada socio un menor o un jubilado en carácter de invitado.
En el caso del socio que estuvo al día durante todo el año, además de aplicar el mismo derecho de invitar a alguien más, se tomó la decisión de no cobrar “nada” para este primer partido del Reducido.
Ni para los que van a las tribunas ni plateas ni palcos, ya que los abonos adquiridos eran “hasta terminar la temporada regular”. O sea, quedaba una puerta abierta para recaudar pero los dirigentes priorizaron lo deportivo (que la cancha explote) y pensaron en darle descanso al bolsillo de la gente.
Y así como Colón activa desde afuera su vieja receta de “El Jugador Número 12”, adentro del campo, por lo que se aprecia en esta interesante seguidilla de siete partidos invicto, Delfino tiene que resolver el misterio del “Jugador 11”, porque daría la impresión que hay diez titulares confirmados.
El entrenador logró cerrar el arco con mensajes bien simples: darle confianza a jugadores que no la tenían, como el arquero Tomás Giménez y el zaguero Nicolás Thaller, dos de los que menos minutos sumaban en la temporada.
Ajustó lo posicional con Lértora, acomodó a Toledo y como Marcioni arranca de punta pero es “volante” cuando el equipo pierde la pelota, Colón cerró la defensa porque al mismo cerró el mediocampo con cinco volantes.
Búsqueda del tesoro: socio para el "10"
¿Qué le falta al equipo?: más juego, más tenencia, más de esas “pequeñas sociedades” para no dejar que Lago sea una Isla. Ese famoso “cuarto todo-campista” es un tema sin solución.
Porque, a la hora de buscar un “socio técnico”, no hay dudas que los caminos directos conducen a dos nombres: el “Wachi” García o Darío Sarmiento, los dos perseguidos por molestias físicas y bajones de rendimiento. O sea, ninguno de los dos se pudo quedar con esa cuarta camiseta en el mediocampo.
Todo lo otro que se pudo ensayar fue Colectora, leáse Conrado Ibarra, Beltrán y compañía. Ahora bien, Colón no puede no jugar con diez contra Midland y arranca la semana con una sola pregunta: ¿quién será adentro el “Jugador 11” de Delfino mientras la gente activa “El Jugador 12” en las tribunas?.
¿Qué es lo que queda afuera?: Ignacio Antonio y Matías Muñoz, salvo que retroceda otra vez Marcioni para que Garate o Buossi tengan un lugar. Sinceramente, la segunda opción es inviable desde el minuto cero.
Hay diez nombres que son “fija” en Colón para jugar con Midland este sábado a las 18 en el Cementerio de los Elefantes: Giménez; Peinipili, Rasmussen, Thaller y Castet; Lértora-Toledo de doble cinco; Lago donde quiera; arriba, Marcioni-Bonansea.
Con el envión de estos siete partidos sin derrotas, Colón arranca motivado el Reducido con el aliento de su gente. Es un primer partido, en casa y con ventaja deportiva. Una vez más, arranca otro sueño sabalero, ahora en el ascenso.
Queda un boleto más (al primero lo definen Godoy Cruz-Tristán Suárez) para volver a jugar en la Primera División del fútbol argento. Activar afuera “El Jugador Número 12” y encontrar adentro al “Jugador 11”, los desafíos de Colón en Modo Colón.