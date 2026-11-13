El ciclo de Julio César Falcioni al frente de Atlético Tucumán llegó formalmente a su fin. Durante la siesta de este viernes, la institución norteña confirmó de manera oficial que el experimentado director técnico no continuará conduciendo al plantel profesional, abriendo así un rápido proceso de búsqueda de alternativas para afrontar la temporada 2027.
Fin de ciclo en el Decano: Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán
El experimentado técnico ejecutó una cláusula de salida sin costo y selló su desvinculación de común acuerdo con la dirigencia, pese a tener contrato hasta marzo. Tras lograr la permanencia y alcanzar las semifinales de la Copa Argentina, la institución de 25 de Mayo y Chile buscará sucesor de cara a un 2027 en el que arrancará último en los promedios.
A través de sus canales institucionales, la entidad de 25 de Mayo y Chile dio a conocer la determinación: "El Club Atlético Tucumán informa que de común acuerdo, Julio César Falcioni no continuará desempeñándose como director técnico del plantel profesional de nuestra institución. Agradecemos a Julio y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo, el compromiso y la dedicación demostrados durante su etapa al frente del equipo. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales".
Si bien el vínculo contractual del "Emperador" con el elenco tucumano se extendía originalmente hasta marzo del próximo año, el acuerdo contaba con una cláusula específica que le permitía rescindir su contrato de manera anticipada y sin costo económico para las partes, recurso que finalmente se ejecutó en las últimas horas.
Falcioni había desembarcado en Tucumán a fines de febrero pasado con el certamen ya en marcha y al mando de un plantel que no había conformado. Pese a ese escenario adverso, el entrenador logró imprimirle solidez y equilibrio defensivo al equipo, cumpliendo con el objetivo primordial de asegurar la permanencia en la máxima categoría y redondeando además una destacada campaña al alcanzar las semifinales de la Copa Argentina.
No obstante, el horizonte deportivo plantea un reto de máxima exigencia para el conjunto tucumano, ya que iniciará la temporada 2027 ubicado en el último lugar de la tabla de promedios, lo que obligará a realizar una campaña sumamente regular para sostener la plaza en Primera División.
Con el inicio de la pretemporada previsto para el mes de diciembre y el arranque de la competencia oficial pautado para fines de enero, la comisión directiva de Atlético Tucumán contará con un margen de tiempo acotado para definir al sucesor de Falcioni y comenzar a tomar decisiones estructurales respecto a la conformación del próximo plantel.