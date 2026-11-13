Fútbol Argentino

Fin de ciclo en el Decano: Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán

El experimentado técnico ejecutó una cláusula de salida sin costo y selló su desvinculación de común acuerdo con la dirigencia, pese a tener contrato hasta marzo. Tras lograr la permanencia y alcanzar las semifinales de la Copa Argentina, la institución de 25 de Mayo y Chile buscará sucesor de cara a un 2027 en el que arrancará último en los promedios.