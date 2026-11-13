En Río Cuarto, los motores ya rugieron. Facundo Chapur, Marco Dianda, Rodrigo Lugon y Eugenio Provens sacaron sus autos a las calles y compartieron con cientos de fanáticos el comienzo de un regreso esperado durante 14 años. El recorrido unió el Parque Sarmiento con la Municipalidad y acercó el Turismo Carretera a la gente antes de que la atención se concentre en el autódromo.
En Río Cuarto ya está el TC y se prepara para una carrera decisiva
Después de 14 años, la categoría vuelve al autódromo cordobés. El recibimiento en las calles, las jornadas de ACTC Educación y el compromiso solidario de Dianda le dieron forma a una previa que desemboca en la penúltima fecha del campeonato
Para los cuatro cordobeses, la presentación tuvo el gusto de correr en casa. Para quienes se acercaron, fue la oportunidad de ver los autos a pocos pasos, escuchar sus motores y empezar a vivir un fin de semana que tendrá mucho en juego.
La caravana terminó con una conferencia de prensa de la que participaron los pilotos, Fernando Miori, gerente general de la ACTC; el intendente Guillermo De Rivas y Agustín Calleri, titular de la Agencia Córdoba Deportes. Allí se destacó el esfuerzo realizado para recuperar esta fecha.
El sábado 14 y domingo 15 de noviembre, el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto recibirá la decimocuarta y penúltima competencia del campeonato, con 51 inscriptos. Será también la cuarta cita de la Copa de Oro y la que terminará de definir a los tres pilotos que se incorporarán a la pelea por el título mediante el sistema de último minuto. El TC Pista y la Fórmula 3 Metropolitana acompañarán la programación.
Aprender también fue parte de la previa
Antes de la actividad deportiva, hubo tiempo para que los estudiantes se acercaran al automovilismo desde otro lugar. ACTC Educación llegó por primera vez a Río Cuarto y reunió a más de 250 alumnos en la Jornada Mecánica del jueves, realizada en el Polideportivo Municipal N.º 2 Mariano López.
Sergio Pendás y Pedro Viglietti estuvieron a cargo de la capacitación, que contó con la participación de Ricardo Risatti. La propuesta permitió conocer aspectos de la mecánica de competición y conversar sobre los cuidados del piloto y la función de la indumentaria reglamentaria.
En representación de la ACTC participaron Facundo Gil Bicella, Juan Manuel Deambrosi y Luis Miraldi, junto con autoridades municipales y educativas.
La agenda se completó con la convocatoria al Taller de Educación Vial del viernes, de 9 a 13, en el mismo polideportivo y con la participación prevista de Facundo Chapur. El uso responsable de bicicletas y motocicletas, los riesgos del alcohol al conducir y el cuidado de quienes viajan como pasajeros formaron parte de los temas propuestos.
La presencia de los pilotos ayudó a acercar esas conversaciones a los jóvenes. El casco, la ropa de competición y los cuidados dentro de un TC fueron el punto de partida para hablar de las responsabilidades que cada uno tiene al circular por la calle.
Dianda, entre la solidaridad y la posibilidad de entrar
Marco Dianda también tuvo un compromiso en Guatimozín antes de viajar a Río Cuarto. El miércoles fue la fecha elegida para una cena benéfica destinada a ayudar a Nico, un joven de su pueblo que necesita reunir fondos para su tratamiento. La convocatoria incluyó la presentación del Dodge Challenger con el que afrontará esta carrera.
Ahora le toca defender su posibilidad de ingresar a la Copa de Oro. Dianda llega ubicado virtualmente entre los tres de último minuto, junto con Julián Santero y Josito Di Palma. Mantener ese lugar le permitiría cerrar la temporada entre los protagonistas de la definición.
Santero, además, aparece como líder virtual de la Copa, con 116,5 puntos. El mendocino necesita asegurar su ingreso, aunque lo acumulado en estas últimas carreras lo deja en una posición favorable para discutir el campeonato.
Facundo Chapur lo sigue con 100,5 unidades. El cordobés tendrá el acompañamiento de su gente en una fecha que puede ser importante para sus aspiraciones. Mariano Werner, con 95,5, y Agustín Canapino, con 94, también llegan cerca.
La diferencia es de apenas 6,5 puntos entre Chapur, Werner y Canapino. Con dos carreras por delante, una buena clasificación, una serie o un resultado en la final pueden modificar el panorama.
Al mismo tiempo, otros seis pilotos conservan posibilidades de meterse entre los tres de último minuto. El domingo quedará cerrado el grupo de 16 que llegará con chances al coronación de La Plata.
Una historia que vuelve a ponerse en marcha
La última vez que el TC corrió en Río Cuarto fue en 2012. Juan Bautista De Benedictis ganó aquella final con Ford y dejó una imagen que durante 14 años fue la referencia más reciente de la categoría en este escenario.
Este fin de semana será la visita número 23 al autódromo. Omar “Gurí” Martínez sigue siendo el máximo ganador, con tres triunfos, todos con Ford.
Desde aquella última carrera cambiaron los autos y varios de los nombres de la categoría. Por eso, los entrenamientos tendrán un valor especial: habrá que encontrar referencias, conocer las condiciones de la pista y trabajar en la puesta a punto antes de una clasificación que puede marcar buena parte del domingo.
El sábado, el primer entrenamiento del TC comenzará a las **10.10** y el segundo, a las **12.05**, con los pilotos divididos en dos grupos. La clasificación se iniciará a las **16.03**.
El domingo, las series se largarán a las 10.55, 11.20 y 11.45. La final está prevista para las 14, a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.