Automovilismo

En Río Cuarto ya está el TC y se prepara para una carrera decisiva

Después de 14 años, la categoría vuelve al autódromo cordobés. El recibimiento en las calles, las jornadas de ACTC Educación y el compromiso solidario de Dianda le dieron forma a una previa que desemboca en la penúltima fecha del campeonato