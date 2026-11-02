Dedicatoria

El triunfo de Valentín Yankelevich en el TC2000: el mensaje a su mamá que conmovió a todos

El piloto de 23 años celebró el resultado en General Roca con una publicación en redes sociales, donde agradeció a su equipo, a sus seres queridos y recordó a Romina Yan con unas palabras cargadas de emoción.