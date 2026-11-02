Valentín Yankelevich consiguió un importante triunfo en el automovilismo el domingo 1 de noviembre, al ganar su primera carrera bajo la escudería Toyota Gazoo Racing en el Turismo Carretera 2000. Después de la victoria en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, el piloto de 23 años compartió su emoción en Instagram y dedicó unas palabras especiales a su madre, Romina Yan.
El triunfo de Valentín Yankelevich en el TC2000: el mensaje a su mamá que conmovió a todos
El piloto de 23 años celebró el resultado en General Roca con una publicación en redes sociales, donde agradeció a su equipo, a sus seres queridos y recordó a Romina Yan con unas palabras cargadas de emoción.
El logro también despertó las felicitaciones de sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, y de su hermano Franco Yan, quienes le dejaron mensajes de cariño en las redes sociales.
El mensaje tras su primera victoria
A través de su cuenta de Instagram, el joven celebró el resultado y agradeció al equipo por el trabajo realizado durante la temporada. También destacó el acompañamiento de sus compañeros y el esfuerzo colectivo que permitió conseguir un resultado destacado para Toyota Gazoo Racing.
“Y un día llegó. Gracias a todo el Gazoo Racing, por el gran auto de hoy, pero sobre todo por levantarme cada vez que caímos este año. Felicitarlos por el 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera”, escribió.
La dedicatoria especial
En su publicación, Valentín también agradeció a su familia, a su novia y a sus amigos por acompañarlo en el camino deportivo y personal.
“Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho. Gracias a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autodromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón”, expresó.
Sin embargo, el momento más emotivo llegó al final del mensaje, cuando recordó a su mamá y le dedicó el triunfo: “Quiero agradecerle a mi mamá, que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas de que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas”.
Las felicitaciones
La victoria también fue celebrada por sus abuelos. Cris Morena compartió un álbum de fotos de su nieto en el podio y le dedicó unas sentidas palabras: “¡Maravilloso, nietito querido! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño… Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que se viene. Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría”.
Por su parte, Gustavo Yankelevich comentó la publicación del piloto y destacó la emoción que le produjo verlo alcanzar uno de sus objetivos: “¡Valen, querido! Es un día de mucha emoción; siento que por fin llegó lo que tanto deseaste. Lo que más me conmovió es cómo te lo festejaron tus compañeros de equipo y los integrantes del Gazoo Racing. Te felicito”.
Su hermano Franco Yan también se sumó a los saludos con un breve mensaje: “¡Te mereces el cielo y más! Felicitaciones por todo”.
Un triunfo en General Roca
La carrera se disputó en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro. Tras bajarse del auto, Valentín recibió el reconocimiento por su victoria y celebró junto al equipo con champagne.
Entre los elementos que recibió durante la premiación hubo un collar de manzanas, un símbolo característico de la provincia de Neuquén.
El triunfo llegó después de un año de trabajo junto a Toyota Gazoo Racing, escudería a la que se incorporó para continuar desarrollando su carrera como piloto.
Un logro después de un período difícil
La victoria deportiva se produjo semanas después de que Valentín denunciara públicamente haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su progenitor, Darío Giordano, tras la muerte de Romina Yan.
En ese contexto, el piloto compartió la importancia del acompañamiento de sus seres queridos y dedicó su primer triunfo a su madre, a quien recordó como una presencia constante durante la competencia.