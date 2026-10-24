Mauricio Lambiris bajó del Mustang y repartió los agradecimientos. Había vuelto a conseguir una pole position en el Turismo Carretera después de cuatro años y medio, pero eligió poner al equipo en primer plano. En Rosario, apenas en su segunda presentación junto a la estructura de Jerónimo Teti, encontró el resultado que buscaba cuando decidió cambiar de rumbo en plena Copa de Oro.
Lambiris volvió a la pole después de cuatro años y se emocionó en Rosario
El piloto uruguayo dominó la clasificación en el autódromo Juan Manuel Fangio y cortó una sequía de más de cuatro años tras cambiar de equipo en el certamen.
El uruguayo marcó 1m35s092, estableció un nuevo récord para el circuito de 4.000 metros del autódromo Juan Manuel Fangio y encabezó la clasificación entre 49 pilotos. Matías Rossi terminó segundo, a 192 milésimas, mientras que Otto Fritzler fue tercero, a 295.
El resultado también le permitió sumar dos puntos para la Copa de Oro en esta tercera fecha de la etapa decisiva, correspondiente a la 13ª del campeonato.
“Mi equipo es quien hizo el uno hoy”, expresó Lambiris. El reconocimiento incluyó un saludo para Teti, quien no pudo estar en el autódromo por un problema físico.
Una vuelta que exigió hasta el final
Los entrenamientos habían mostrado a un Lambiris competitivo, con un tercer y un segundo puesto. En la clasificación confirmó ese rendimiento, aunque para quedarse con el mejor registro tuvo que buscar la diferencia hasta la última curva.
“La última curva estuvo justita, sabía que tenía que poner todo en ese momento, que tenía que bajar una décimita, y por suerte no nos equivocamos y nos salió bien”, contó.
Fue la cuarta pole de su trayectoria en el TC, después de las obtenidas en Posadas 2018, Paraná 2019 y Viedma 2022. Desde aquella última habían pasado 67 clasificaciones sin repetir el resultado.
Además, le dio a Ford su segunda pole de la temporada, luego de la conseguida por Nicolás Moscardini en El Calafate, en la apertura del campeonato.
El cambio que necesitaba
Lambiris dejó el Gurí Martínez Competición después de San Luis, con la Copa de Oro en marcha y la necesidad de encontrar mejores resultados. La respuesta llegó pronto en el equipo de Teti.
“Tengo un auto tremendo. Faltaba que yo hiciera bien mi tarea porque el auto y el equipo estaban”. También explicó qué lo había impulsado a tomar aquella decisión: “Necesitaba hacer este cambio de equipo porque los resultados no se estaban dando”.
Rosario le devolvió la posibilidad de pelear adelante. Ahora tendrá que sostener ese rendimiento en un domingo que lo encontrará al frente de la primera serie.
Cinco marcas entre los cinco primeros
La clasificación reunió a cinco marcas distintas en las primeras cinco posiciones. Detrás del Ford Mustang de Lambiris, el Toyota Camry de Rossi y el Mercedes-Benz de Fritzler quedaron el Dodge Challenger de Marco Dianda y el BMW de Julián Santero.
Dianda terminó a 320 milésimas de la punta y Santero, a 338. Diego Azar fue sexto, seguido por Juan Martín Trucco, Facundo Ardusso, José Manuel Urcera y Jonatan Castellano. Los primeros 19 pilotos quedaron encerrados en menos de un segundo.
Rossi, ganador de la anterior visita del TC a Rosario en 2019, volvió a quedar bien ubicado para buscar otro buen resultado en el trazado santafesino.
“Fueron dos vueltas muy parejas. Estamos bien y somos competitivos en una pista que es lenta y no nos desfavorece, por eso tenemos que aprovechar la oportunidad”, sostuvo.
Más atrás quedaron los mejores representantes de Chevrolet y Torino. Valentín Aguirre terminó 13°, mientras que Facundo Chapur, líder de la Copa de Oro, se ubicó 20°.
Cómo se largarán las series
Lambiris encabezará la primera serie del domingo, a las 10.55, con Marco Dianda a su lado. Juan Martín Trucco y Jonatan Castellano ocuparán la segunda fila.
La segunda batería comenzará a las 11.20, con Matías Rossi y Julián Santero adelante. Detrás partirán Facundo Ardusso y Hernán Palazzo.
En la tercera, prevista para las 11.45, los Mercedes-Benz del Maquin Parts compartirán la primera fila: Otto Fritzler saldrá desde la mejor posición y Diego Azar lo acompañará. José Manuel Urcera y Germán Todino largarán inmediatamente detrás. La final comenzará a las 14.00 horas en el circuito Juan Manuel Fangio de Rosario.