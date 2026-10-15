Turismo Carretera en Rosario

Rosario presentó el regreso del Turismo Carretera después de siete años

El autódromo Juan Manuel Fangio recibirá a la categoría el 24 y 25 de octubre, por la decimotercera fecha del campeonato. Ignacio Faín, ganador en San Nicolás, participó del lanzamiento junto con autoridades municipales y de la ACTC