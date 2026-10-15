Rosario vuelve a tener al Turismo Carretera en su calendario. Después de siete años, la categoría regresará al autódromo Juan Manuel Fangio el 24 y 25 de octubre, en una instancia decisiva de la temporada: será la decimotercera fecha del campeonato y la tercera de la Copa de Oro.
Rosario presentó el regreso del Turismo Carretera después de siete años
El autódromo Juan Manuel Fangio recibirá a la categoría el 24 y 25 de octubre, por la decimotercera fecha del campeonato. Ignacio Faín, ganador en San Nicolás, participó del lanzamiento junto con autoridades municipales y de la ACTC
La presentación oficial se realizó este jueves en el Salón Carrasco de la Municipalidad, con la participación de autoridades locales, representantes de la ACTC y organizadores. También estuvo Ignacio “Nacho” Faín, quien llegará a la cita santafesina después de conseguir su primera victoria en el TC, en San Nicolás.
El regreso representa un paso importante para el escenario rosarino, que no recibe a la categoría desde 2019. La actividad de las TC Pick Up durante este año fue parte del camino que permitió avanzar hacia esta nueva visita.
Una vuelta esperada por la ciudad
El intendente Pablo Javkin vinculó la recuperación de la fecha con el movimiento turístico y deportivo que busca impulsar Rosario.
“Una gran deuda que teníamos era volver a traer el Turismo Carretera”, expresó. En ese sentido, destacó el acercamiento con la ACTC y la intención de darle continuidad a la presencia de sus categorías en una región con una fuerte tradición automovilística.
Para el municipio, la carrera también forma parte de un proyecto de crecimiento del autódromo. Javkin señaló que se concretaron obras y que quedan otras por realizar, con el objetivo de mejorar el escenario y consolidar su lugar dentro del calendario nacional.
“Recuperarlo es algo que esperaban mucho los fanáticos”, sostuvo el intendente.
Las obras que permitieron avanzar
Desde la ACTC, su vicepresidente Gastón Mazzacane destacó los trabajos realizados durante 2026 para preparar el circuito.
Las intervenciones incluyeron aspectos de seguridad, espacios destinados al público y sectores necesarios para recibir la estructura de la categoría. El tamaño del parque de vehículos y la logística de los equipos fueron parte de las cuestiones consideradas antes de confirmar el regreso.
“Se hicieron muchas de estas obras en el transcurso de este año y decidimos apostar por Rosario”, explicó Mazzacane.
En la conferencia también participaron el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale; el presidente del autódromo, Fabián Svegliati; Fabián Re, gerente de Agricultores Federados Argentinos, patrocinador principal de la fecha; y Andrés Abiad, de la Productora MA, organizadora del evento.
Faín, con una victoria reciente
La presencia de Faín le dio al lanzamiento un atractivo especial. El piloto santafesino viene de ganar en San Nicolás y afrontará la próxima carrera dentro de su provincia con ese logro todavía reciente.
Rosario recibirá al TC con el campeonato en plena definición. Para los protagonistas de la Copa de Oro será otra oportunidad de sumar en la pelea por el título; para el público de la región, el reencuentro con una categoría que llevaba siete años sin correr en el Fangio.