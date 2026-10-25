Mauricio Lambiris encontró en Rosario el fin de semana que venía buscando. Fue el más rápido en la clasificación, ganó su serie y sostuvo la punta durante toda la final para volver a festejar en el Turismo Carretera. Con el Ford Mustang del JT Racing, consiguió su cuarta victoria en la categoría y sumó puntos para seguir en la pelea por la Copa de Oro.
Lambiris ganó todo en Rosario y Werner remontó hasta el podio
Mauricio Lambiris ganó la carrera del Turismo Carretera en Rosario con el Ford Mustang. Matías Rossi finalizó segundo y Mariano Werner completó el podio final.
Matías Rossi terminó segundo y Mariano Werner completó el podio después de largar 16°. El entrerriano recuperó trece posiciones y se llevó un resultado importante para el campeonato, en una jornada que también tuvo avances, incidentes y puntos perdidos entre los candidatos.
Las series marcaron el camino
Lambiris ya había mostrado su potencial durante la mañana. En la primera batería tomó la delantera sobre Marco Dianda y se fue alejando hasta conseguir el mejor tiempo de las tres series. Detrás llegaron Dianda, Jonatan Castellano, Juan Martín Trucco y Valentín Aguirre. Un toque en cadena en el pelotón terminó con la exclusión de Matías Canapino.
Rossi tuvo una exigencia distinta en la segunda. Julián Santero lo buscó desde la largada, pero el piloto de Toyota defendió la posición y ganó una batería que quedó a poco más de medio segundo del tiempo de Lambiris. Santero fue segundo, seguido por Facundo Ardusso, Marcos Landa y Hernán Palazzo.
Para Facundo Chapur, esa serie complicó el resto del domingo. Primero superó a Werner, pero después intentó avanzar sobre Palazzo en el sector trabado, hizo un trompo y quedó relegado.
La tercera batería fue para Otto Fritzler, escoltado por Diego Azar. Germán Todino impidió que los Mercedes ocuparan los tres primeros lugares al superar a José Manuel Urcera. Agustín Canapino terminó quinto.
Así, Lambiris y Rossi se aseguraron la primera fila de la final, con Fritzler y Santero detrás. Werner debía partir desde el puesto 16 y Chapur desde el 37, obligados a recuperar terreno.
Rossi lo intentó en la largada
La primera oportunidad para discutirle el liderazgo a Lambiris llegó apenas comenzó la final. Rossi buscó por afuera, pero el uruguayo sostuvo la posición y salió adelante de los primeros metros.
Más atrás, Ardusso hizo un trompo en el sector lento durante la vuelta inicial y perjudicó a Todino. Werner aprovechó para avanzar y rápidamente se metió entre los diez primeros. Un incidente múltiple en la parte posterior de la grilla obligó luego al ingreso del auto de seguridad.
La reanudación no cambió el orden de adelante. Lambiris conservó el mando y Rossi siguió como escolta, mientras Werner empezaba a acercarse a los primeros puestos.
Fritzler abandonó por la rotura de la caja de cambios, con doce vueltas completadas, y perdió puntos importantes para la Copa de Oro. Landa quedó cuarto, aunque pronto tuvo detrás a Werner, que venía ganando posiciones.
El entrerriano superó al piloto de Chevrolet y, en la vuelta 14, también dejó atrás a Santero para alcanzar el tercer lugar. Desde allí pudo acompañar a Lambiris y Rossi, que se despegaron del resto junto con él.
El regreso al triunfo
Lambiris mantuvo el control hasta la bandera a cuadros. Completó las 25 vueltas en 43m54s210 y le ganó a Rossi por 2s287. Werner llegó a 10s885, con la satisfacción de haber convertido una largada desde la mitad de la grilla en un podio.
El uruguayo también marcó el récord de vuelta, con 1m37s808 en el quinto giro. No ganaba desde Termas de Río Hondo del año pasado y pudo reencontrarse con la victoria en esta nueva etapa dentro del JT Racing.
Santero terminó cuarto, seguido por Landa, Azar y Palazzo. Canapino avanzó desde el puesto 14 hasta el octavo, mientras que Elio Craparo y Urcera completaron los diez primeros.
Chapur recuperó veinte posiciones y llegó 17°, un resultado que le permitió rescatar puntos después del trompo de la mañana. Entre los santafesinos, Ardusso finalizó 26° e Ignacio Faín, 31°.
La Copa sigue abierta
La tabla que contempla a los pilotos que estarían ingresando por el sistema de los tres de último minuto tiene a Santero adelante, con 116,5 puntos. En esa misma condición aparecen Josito Di Palma, con 84,5, y Marco Dianda, con 79.
Chapur reúne 100,5 unidades, Werner llegó a 95,5 y Canapino quedó con 94. Fritzler conserva 85, mientras que Rossi suma 78 y Lambiris alcanzó los 69.
A dos fechas del cierre, Rosario dejó al uruguayo nuevamente entre los ganadores y a Werner más cerca en la pelea. Para otros, como Fritzler, quedó la necesidad de recuperar en la próxima lo que se escapó este domingo tras la rotura de caja del Mercedes cuando promediaba la competencia quien había llegado segundo al torneo.
La próxima será el regreso a la provincia de Córdoba en el circuito de Río IV el 14 y 15 de noviembre, la 14ta fecha del 2026, 4ta de la Copa de Oro.