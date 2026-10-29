Departamento Caseros

El Museo del Automóvil de Casilda proyecta cursos de mecánica de competición para alumnos de escuelas técnicas

El dictado tiene como objetivo que los estudiantes que estén finalizando el ciclo lectivo puedan adquirir conocimientos y herramientas que faciliten su rápida inserción laboral. Representantes de la ACTC estuvieron en la institución para avanzar con el proyecto.