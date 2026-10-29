Autoridades de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) visitaron el Museo del Automóvil de Casilda, donde mantuvieron un encuentro con representantes de la institución para avanzar en un proyecto de formación destinado a estudiantes de escuelas secundarias técnicas.
El Museo del Automóvil de Casilda proyecta cursos de mecánica de competición para alumnos de escuelas técnicas
El dictado tiene como objetivo que los estudiantes que estén finalizando el ciclo lectivo puedan adquirir conocimientos y herramientas que faciliten su rápida inserción laboral. Representantes de la ACTC estuvieron en la institución para avanzar con el proyecto.
Capacitación para jóvenes
La iniciativa busca la posibilidad de ofrecer formación en especialidades como electricidad del automotor y mecánica de competición; acercando a los jóvenes al mundo del automovilismo a través de experiencias prácticas.
“Hace un tiempo que estamos tratando de incorporar cursos destinados a los alumnos de 5.º y 6.º año de las escuelas técnicas de la ciudad. La idea es que los estudiantes que elijan la carrera de electricidad del automotor o mecánica de competición puedan realizar las capacitaciones en el museo. Queremos simular un box con un auto de competición para que los chicos puedan verlo y aprender a armarlo y desarmarlo”, expresó Javier Gioachini, presidente del Museo del Automóvil de Casilda
Asimismo, agregó: “Este proyecto se realizaría con el apoyo de ACTC, que es una institución muy reconocida a nivel nacional, por ello hemos recibido en nuestro Museo a su Secretario Gral., Facundo Gil Bicella; al Protesorero, Luis Miraldi; al Vocal, Cristian Suarez y al Coordinador Eventos ACTC Educación, Diego Garay; quienes se mostraron optimistas y entusiastas con nuestro Proyecto”.