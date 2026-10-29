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El Museo del Automóvil de Casilda proyecta cursos de mecánica de competición para alumnos de escuelas técnicas

El dictado tiene como objetivo que los estudiantes que estén finalizando el ciclo lectivo puedan adquirir conocimientos y herramientas que faciliten su rápida inserción laboral. Representantes de la ACTC estuvieron en la institución para avanzar con el proyecto.

Se trata de un proyecto de formación destinado a estudiantes de escuelas secundarias técnicas.Se trata de un proyecto de formación destinado a estudiantes de escuelas secundarias técnicas.
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Autoridades de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) visitaron el Museo del Automóvil de Casilda, donde mantuvieron un encuentro con representantes de la institución para avanzar en un proyecto de formación destinado a estudiantes de escuelas secundarias técnicas.

Capacitación para jóvenes

La iniciativa busca la posibilidad de ofrecer formación en especialidades como electricidad del automotor y mecánica de competición; acercando a los jóvenes al mundo del automovilismo a través de experiencias prácticas.

Autoridades de la ACTC y directivos del Museo del Automóvil de Casilda se reunieron para avanzar en el proyecto educativo para escuelas técnicas.Autoridades de la ACTC y directivos del Museo del Automóvil de Casilda se reunieron para avanzar en el proyecto educativo para escuelas técnicas.

“Hace un tiempo que estamos tratando de incorporar cursos destinados a los alumnos de 5.º y 6.º año de las escuelas técnicas de la ciudad. La idea es que los estudiantes que elijan la carrera de electricidad del automotor o mecánica de competición puedan realizar las capacitaciones en el museo. Queremos simular un box con un auto de competición para que los chicos puedan verlo y aprender a armarlo y desarmarlo”, expresó Javier Gioachini, presidente del Museo del Automóvil de Casilda

Asimismo, agregó: “Este proyecto se realizaría con el apoyo de ACTC, que es una institución muy reconocida a nivel nacional, por ello hemos recibido en nuestro Museo a su Secretario Gral., Facundo Gil Bicella; al Protesorero, Luis Miraldi; al Vocal, Cristian Suarez y al Coordinador Eventos ACTC Educación, Diego Garay; quienes se mostraron optimistas y entusiastas con nuestro Proyecto”.

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