Fútbol Femenino

Unión goleó 4 a 1 a San Lorenzo como visitante y mantiene viva la ilusión por la permanencia

Con un doblete de Emilse Albornos —incluido un golazo desde afuera del área— y los tantos de Marilín Coronel y Camila Acevedo, el equipo de Paulo Poccia redondeó una actuación contundente. A falta de dos fechas, el Tatengue quedó a cinco puntos de Independiente en la lucha por sostener la categoría.