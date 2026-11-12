Unión obtuvo un triunfo categórico en condición de visitante al golear por 4 a 1 a San Lorenzo de Almagro, en el marco de la 13ª fecha del Torneo Clausura del Fútbol Femenino de Primera División. Con una producción ofensiva de alto vuelo, el elenco santafesino sumó tres puntos vitales que le permiten sostener una luz de esperanza en la pelea por la permanencia.
Unión goleó 4 a 1 a San Lorenzo como visitante y mantiene viva la ilusión por la permanencia
Con un doblete de Emilse Albornos —incluido un golazo desde afuera del área— y los tantos de Marilín Coronel y Camila Acevedo, el equipo de Paulo Poccia redondeó una actuación contundente. A falta de dos fechas, el Tatengue quedó a cinco puntos de Independiente en la lucha por sostener la categoría.
El equipo dirigido por Paulo Poccia golpeó en momentos clave de la primera etapa para encaminar el resultado. A los 28 minutos, Marilín Coronel abrió el marcador para las santafesinas, y apenas cinco minutos más tarde, a los 33, Camila Acevedo amplió la diferencia para irse al descanso con una ventaja de dos goles.
En el complemento, lejos de conformarse, Unión liquidó el pleito de la mano de su goleadora Emilse Albornos. A los 12 minutos marcó el tercero y, a los 33, estampó el 4-0 parcial con una verdadera joya: un remate preciso con la cara interna del pie derecho desde afuera del área que se clavó junto al palo izquierdo. Sobre el cierre, a los 48 minutos, Luciana Zacmon anotó el descuento definitivo para el conjunto azulgrana.
Con esta alegría, el Tatengue alcanzó su tercera victoria en el Torneo Clausura y escaló hasta el 12° puesto de la tabla con 13 unidades.
Sin embargo, el panorama en la lucha por evitar el descenso continúa siendo complejo. A falta de dos jornadas para el cierre de la temporada, Unión suma 16 puntos en la tabla general y se ubica en la penúltima posición, a cinco unidades de Independiente cuando restan seis en disputa. Por ello, en Santa Fe seguirán con suma atención lo que ocurra este viernes, cuando el Rojo visite a Racing en una nueva edición del clásico de Avellaneda.
En la próxima fecha, Union recibirá a Racing en la penúltima jornada del Torneo Clausura. .
Síntesis del partido
San Lorenzo: Muzio; Castillo, Mereles, Vidal, Coronel, Pavón, Gómez, Curril, Arias, López y Zacmon. DT: Franco Bertera
Unión: Zaninetti; C. López, Guardia, Hermán, Vilte, Pinto, M. López, Coronel, Albornos, Lencina y Acevedo. DT: Paulo Poccia.
Goles Unión: Marilín Coronel (28' PT), Camila Acevedo (33' PT) y Emilse Albornos (12' ST y 33' ST).
Gol San Lorenzo: Luciana Zacmon (48' ST).