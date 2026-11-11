Liga Argentina de Básquet

Unión se hizo fuerte en suplementario y cerró una gira perfecta por La Rioja ante Riachuelo

Con una descollante actuación de Kobe Julien, autor de 34 puntos, el Tatengue se impuso por 104 a 92 como visitante tras igualar en 87 en el tiempo regular. El equipo santafesino sumó su tercer festejo consecutivo, quedó con récord de 4-1 en la Conferencia Norte y ahora volverá al Ángel Malvicino.