Unión redondeó este miércoles una gira inmejorable por tierras riojanas al derrotar en condición de visitante a Riachuelo por 104 a 92 en tiempo suplementario, luego de haber empatado en 87 al cabo de los cuarenta minutos reglamentarios. Con este triunfo, el conjunto rojiblanco alcanzó su cuarta victoria en cinco presentaciones dentro de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet e hilvanó su tercer éxito consecutivo.
Unión se hizo fuerte en suplementario y cerró una gira perfecta por La Rioja ante Riachuelo
Con una descollante actuación de Kobe Julien, autor de 34 puntos, el Tatengue se impuso por 104 a 92 como visitante tras igualar en 87 en el tiempo regular. El equipo santafesino sumó su tercer festejo consecutivo, quedó con récord de 4-1 en la Conferencia Norte y ahora volverá al Ángel Malvicino.
Tras haber superado a Amancay en la noche del martes, el elenco conducido por Juan José Siemienczuk volvió a mostrar carácter, temple y poder de fuego ofensivo para adueñarse de un duelo sumamente exigente y de trámite cambiante.
El desarrollo del juego presentó paridad desde el salto inicial. Riachuelo logró tomar una leve ventaja en el primer cuarto (26-21), pero el Tatengue reaccionó con fluidez en ataque durante el segundo segmento para irse al descanso largo arriba por la mínima (51-53). En el tercer período el local recuperó el control del marcador (68-61), aunque Unión no bajó los brazos, niveló las acciones en el cierre del último cuarto para estampar el 87-87 y desató toda su contundencia en el alargue, donde impuso un contundente parcial de 17-5 para sentenciar el 104-92 definitivo.
La gran figura de la noche fue el extranjero Kobe Julien, quien firmó una planilla extraordinaria con 34 puntos y 9 rebotes, liderando la ofensiva santafesina en los momentos más calientes del encuentro. También sobresalió el aporte del juvenil Pablo Spies, quien contribuyó con 12 unidades, 6 recobres y una asistencia. Por el lado del conjunto riojano, el más destacado fue Keiver Marcano, autor de 23 tantos y 4 rebotes.
El total de los puntos en Unión fueron Ludueña 2, Chamorro 8, Gómez 6, Julien 34, Lockett 8 (FI); Ferrari 10, Spajic 2, González 5, Torres 3, Peralta 6, Malachias 8, Spies 12.
En Riachuelo los puntos se repartieron con Rodríguez 14, Corso 7, Risso 18, Bruera 12, Marcano 12 (FI), Vergara 6, Yaryura 2, Riascos 10 y Guerrero 0.
Luego de esta exigente doble jornada fuera de casa, el plantel rojiblanco emprenderá el regreso a la capital provincial con la moral en alto. Su próximo compromiso será el miércoles 18 de noviembre, cuando reciba a Hindú Club de Córdoba en el estadio Ángel Malvicino.