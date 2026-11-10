Unión consiguió este martes una importante victoria en condición de visitante al vencer a Amancay de La Rioja por 88 a 82, en el marco de la cuarta fecha de la temporada de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro marcó además el primer compromiso fuera de casa para el elenco santafesino en el presente certamen.
Unión logró un valioso triunfo en La Rioja ante Amancay en su primera excursión como visitante
El Tatengue superó 88 a 82 al conjunto riojano en el Estadio Cristóbal Romero, sumó su segunda victoria consecutiva y la tercera en cuatro presentaciones. Phillip Lockett fue la gran figura del juego con 17 puntos, mientras que el equipo de Juan José Siemienczuk no tendrá descanso y volverá a jugar este miércoles frente a Riachuelo.
El equipo conducido técnicamente por Juan José Siemienczuk ratificó su buen momento deportivo al hilvanar su segundo festejo consecutivo y alcanzar una marca de tres triunfos y una sola derrota en el arranque del torneo.
El desarrollo del juego transitó por carriles de gran dinamismo y alternativas cambiantes. El Tatengue arrancó pisando fuerte y se adjudicó el primer cuarto por 26 a 18. El dueño de casa reaccionó en el segundo período y logró emparejar las acciones antes del descanso largo, finalizando la primera mitad igualados en 43. En el tercer parcial, Unión volvió a inclinar la balanza a su favor y cerró el período arriba por 65 a 59, ventaja que supo administrar con temple, carácter y serenidad en los diez minutos finales para sellar el 88-82 definitivo.
La gran figura de la noche fue el interno Phillip Lockett, consagrado como MVP del partido tras firmar una planilla de 17 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. En el goleo rojiblanco también destacaron las producciones de Martín Gómez, autor de 13 unidades, 3 rebotes y una asistencia, y del juvenil Pablo Spies, quien aportó 12 tantos, 2 recobres y 4 pases gol. En el conjunto riojano no alcanzaron las actuaciones destacadas de Gonzalo Alonso (26 puntos) ni de Pablo Osores (20 tantos).
Sin margen para el descanso, la delegación rojiblanca continuará su travesía en tierras riojanas: este miércoles, a partir de las 21:30, Unión se medirá ante Riachuelo en el Polideportivo Evita en busca de una nueva alegría fuera de Santa Fe.
Síntesis del partido
Amancay 82: Gonzalo Alonso 26, Pablo Osores 20, Fabricio Peralta 13, Matías Bernan 9, Maximiliano Tabieres 7 (FI) Joel Escalante 5, Ángel Azucar 2. DT: Gabriel Albornoz.
Unión 88: Facundo Chamorro 5, Germán González 11, Martín Gómez 13, Kobe Julien 6, Phillip Lockett 17 (FI) Agustín Ferrari 5, Vinicius Malachias 6, Pablo Spies 12, Pedro Spajic 8, Lucas Peralta 0, Duvan Torres 1, Santiago Ludueña 4. DT: Juan Siemienczuk.
Parciales: 18-26, 43-43 y 59-65.
Árbitros: Ariel Mukdsi e Iván Huck Braner.
Cancha: Club Atlético Riojano (La Rioja).