Liga Argentina de Básquet

Unión logró un valioso triunfo en La Rioja ante Amancay en su primera excursión como visitante

El Tatengue superó 88 a 82 al conjunto riojano en el Estadio Cristóbal Romero, sumó su segunda victoria consecutiva y la tercera en cuatro presentaciones. Phillip Lockett fue la gran figura del juego con 17 puntos, mientras que el equipo de Juan José Siemienczuk no tendrá descanso y volverá a jugar este miércoles frente a Riachuelo.