Torneo Proyección

Unión igualó sin goles ante Atlético Tucumán y sumó su noveno empate en Reserva

El Tatengue empató 0 a 0 en suelo tucumano y alcanzó los 18 puntos en el Torneo Clausura. En un desarrollo chato y con escasa claridad, el conjunto dirigido por Alejandro Trionfini no pudo romper la paridad en un certamen en el que ya no cuenta con chances matemáticas de acceder a los playoffs.