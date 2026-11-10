Unión igualó 0 a 0 este martes ante Atlético Tucumán en el marco de la 17ª fecha del Torneo Proyección 2026. En un compromiso disputado en el predio del Decano José Salmoiraghi, el elenco conducido por Alejandro Trionfini sumó su novena igualdad en lo que va del certamen —marca que lo posiciona como el equipo con más empates de la categoría— y alcanzó las 18 unidades en la tabla de posiciones.
Unión igualó sin goles ante Atlético Tucumán y sumó su noveno empate en Reserva
El Tatengue empató 0 a 0 en suelo tucumano y alcanzó los 18 puntos en el Torneo Clausura. En un desarrollo chato y con escasa claridad, el conjunto dirigido por Alejandro Trionfini no pudo romper la paridad en un certamen en el que ya no cuenta con chances matemáticas de acceder a los playoffs.
El encuentro se presentó parejo y con marcadas dificultades para ambos equipos a la hora de generar volumen de juego. Al conjunto santafesino le faltó claridad, profundidad y mejores conexiones asociativas para comprometer al fondo local, mientras que el dueño de casa recién logró inquietar con peligro en el tramo final del partido.
Durante el epílogo del cotejo, Atlético Tucumán dispuso de dos ocasiones claras para romper el cero: primero con un tiro libre ejecutado por Godoy que impactó en el poste del arco custodiado por Kuverling, y posteriormente mediante un remate cruzado de Gabriel Avendaño que salió rozando el palo izquierdo del guardameta rojiblanco. Pese a ese empuje tardío del Decano, el reparto de puntos terminó siendo el resultado justo para el trámite general.
Sin chances matemáticas de meterse entre los clasificados a la siguiente fase, la Reserva rojiblanca buscará cerrar el certamen con una sonrisa frente a su gente. En la última jornada de la competencia, Unión recibirá a Instituto de Córdoba en Santa Fe para ponerle punto final a su participación oficial en el Torneo Clausura.
Síntesis del partido
Atlético Tucumán (0): Villa; Funes, Posse, Córdoba y Gálvez; L. García, Tarabay, Videla y Vallejo; Machena y Ortega. DT: Ramiro González.
Unión (0): Kuverling; Fazzi, Ferronato, Mosset y S. Zenclussen; Cacciabue, Iácono, B. Pérez, Solbes; Schaper y N. Zenclussen. DT: Alejandro Trionfini.
Cancha: Predio Atlético Tucumán.
Árbitro: Pablo Gómez.