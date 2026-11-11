Se despide el Unión 2026 y se formatea el modelo 2027. Está claro que algunos actores principales se repiten: presidente, entrenador, secretario técnico. Otros, claramente, no; hay diez contratos que terminan el mes que viene. Aunque muchos sean actores de reparto, el número es importante.
Asegurar a Tarra-gol, vender a Marabel y “Vacaciones Ya”, los temas de Unión
Hubo una primera reunión de mesa chica CD, director deportivo y Leo Madelón. El club hará “máximo esfuerzo” para asegurar al goleador argentino en 2026.
Modelo para armar: el Unión que viene
En esa búsqueda del “Nuevo Unión” se generó la primera reunión tripartita en López y Planes: CD/Spahn/mesa fútbol; Leo Madelón; Santiago Zurbriggen.
En el bolillero, temas a granel. Por un lado, en principio, el gremio de los players (Futbolistas Argentinos Agremiados) aconseja “un mínimo de 21 días corridos” para el rubro licencia, descanso y/o vacaciones.
Si bien no es para tirarse de los pelos, aparecieron dos posturas: la del cuerpo técnico que quiere seguir entrenando todo noviembre, a pesar de los diez contratos que caen. ¿El argumento de Leo?: mixar con el grupo de reserva y resolver quiénes suben al plantel profesional 2027.
Del otro lado, los dirigentes piensan distinto: que se vayan “ya mismo” de vacaciones, vuelvan en diciembre, corten para las dos Fiestas y el 2 de enero arranquen la pretemporada, recordando que el primer cruce oficial será el 24 de enero.
A la hora de los nombres, está claro el interés en Cristian Tarragona, Cuello y Lucas Menossi; los otros siete, prescindibles. El Operativo “Tarra-gol” arrancó hace un tiempo y el representante del delantero tiene una propuesta mejorada y extendida en el tiempo.
Tarra, goleador absoluto 2026 en Argentina, termina vínculo ahora en diciembre. El jugador se quiere quedar, su familia está feliz en Santa Fe y el club no lo quiere perder “por nada en el mundo”.
Los goles en Junín, las atajadas en Córdoba
Hablando de goleadores, Sarmiento de Junín no dispone de 1.750.000 dólares “brutos” (ficha más impuestos a cargo del comprador) para comprar al segundo goleador argento detrás de Tarragona.
“Llamó el presidente de Sarmiento y ofreció 1.2 final por Marabel; o sea medio millón de dólares menos”, explican a El Litoral. La respuesta desde Santa Fe fue no: “Lo vamos a vender nosotros”. Lo bueno es que su actual representación y el agente FIFA con prioridad empezaron a trabajar juntos para “una venta importante”. Unión, claro está, espera los dólares con los brazos abiertos.
Otro posible ingreso para las arcas tatengues pasa por Thiago Cardozo, arquero campeón con Belgrano. El “Pirata”, que dejó caer las dos ventanas de compra (1 y 1.2 respectivamente), ahora negocia de otra manera.
Le ofrece al Tate, por ese 65 por ciento propio, unos 600.000 dólares: 250 licuando la deuda por Colazo y 350 pagaderos en cuotas. En principio, de club a club, entre Unión y Belgrano, todo acordado.
¿Por qué no se cierra la operación?. Por dos motivos: 1) el dinero que exige el entorno para vender ese 35 por ciento que retienen desde Peñarol; 2) el salario 2027 y siguientes que pretende ganar el arquero. Si no se hace, deberá volver a Unión, aunque todos acepten que “Cardozo acá no ataja más”.