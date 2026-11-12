En Unión, casi a la vez, hay dos premisas fundamentales: 1) la decisión respecto del entrenador; 2) el tema de los “9”. En esta última, Estigarribia no entra en el análisis porque su contrato vence en diciembre del año que viene; y Eric Ramírez, el otro jugador que fue utilizado por Madelón en esa posición, también tiene vínculo vigente y se quedará en Unión. Los nombres propios son Cristian Tarragona y Junior Marabel, que aparentemente no será tenido en cuenta por Sarmiento de Junín más allá de los 14 goles convertidos este año, al haber decidido que no hará uso de la opción y, por lo tanto, tendrá que volver a Unión.
Unión analiza su capital de goles
Entre distintas posturas sobre el proyecto deportivo, la comisión directiva debate el futuro del banco de suplentes y el armado del plantel para el 2027.
Respecto del entrenador, Madelón tiene vínculo hasta junio del año que viene y su continuidad está en evaluación. “A esa decisión la van a tomar los dirigentes; la secretaría técnica dará su opinión y, de hecho, que ya la tienen. Pero el martillo lo baja la comisión directiva”, confiaron a El Litoral.
Siempre en el terreno de las versiones, Madelón tendría la “banca” del presidente y se dice que Spahn ya le habría comunicado las posibilidades económicas para la formación del plantel. Ese presupuesto contempla rescisiones (hay varios cuyos contratos vencen en diciembre que no seguirán en el club), extensiones del contrato (Tarragona, Cuello y Menossi son prioridades, teniendo en cuenta que Palacios seguramente buscará otros horizontes) y la llegada de refuerzos, aunque habrá que ver con qué disponibilidad económica teniendo en cuenta el panorama económico y financiero trazado por los dirigentes en el informe recientemente elevado, que, sin embargo, contempla un ingreso de fondos por alrededor de 3 millones de dólares de cuotas de ventas ya efectuadas.
De todos modos, las opiniones son diversas en la dirigencia. Hay un sector (no se sabe si mayoritario o minoritario), que entienden que un cambio de aire podría resultar beneficioso y piensan en alternativas, como por ejemplo Diego Dabove y Facundo Sava, un conocido de Unión, que ya dirigió al equipo en 2013 (estuvo un año) y que ahora, 13 años después, entienden que ha progresado en la profesión.
Volviendo al tema de los delanteros, Tarragona es la prioridad a resolver. Unión hizo 48 goles en el año y Tarragona, con 17 en la Liga Profesional, se convirtió en el máximo artillero de la temporada. Tiene 35 años, pero el 2026 fue su mejor año. Físicamente está impecable, jugó como lo haría un verdadero hincha (Tarragona lo es) y es líder en el vestuario, algo que el propio Madelón reconoció en su último contacto con la prensa, luego de la victoria ante Vélez. Que Tarragona debe quedarse, es algo que está fuera de discusión. Para los dirigentes, para el técnico y para la hinchada.
Tarragona tiene intenciones de seguir en Santa Fe, donde tiene buena parte de su familia, se siente cómodo en el club y ha encontrado su lugar a esta altura de su carrera. Unión le ofrecería un incremento importante en su salario y se analizaría la posibilidad de un contrato a dos años. Sea Madelón (por su continuidad) u otro entrenador, ninguno estaría en desacuerdo con tenerlo en el plantel. Bastaría con mostrarle la tabla de goleadores del año (donde está primero en el fútbol argentino) para entender la importancia de tenerlo en el plantel para el 2027.
Pero al margen de todo esto, hay una situación que se suma. Y es la de Junior Marabel, el delantero que viene de tener una muy buena temporada en Sarmiento de Junín y que anteriormente había ocurrido lo mismo cuando militó en el Palestino de Chile. En Unión, Marabel convirtió solamente dos goles, pero le fue muy bien en los otros dos clubes. Y Unión tiene el 60 por ciento de los derechos económicos, pero la pregunta es: ¿interesa deportivamente el retorno o económicamente, teniendo en cuenta el muy buen año que tuvo?
En Junín, se dice lo siguiente: “Junior Marabel no terminó el año como imaginaba después de destacarse como uno de los grandes goleadores de la máxima categoría del fútbol argentino. En sus pies tuvo la oportunidad de empezar a cerrar la ansiada clasificación de Sarmiento a los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga, pero malogró el penal que pudo cambiar la historia ante Tigre en un partido que los dirigidos por Facundo Sava terminaron con dos expulsados y derrota 1-0. Después, el triunfo de Huracán sobre Argentinos que lo arruinó todo.
De momento, en Santa Fe dicen que Sarmiento ya comunicó que no hará uso de la opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 60 por ciento de la ficha, que le permitiría retener a Marabel de manera definitiva. ¿Fue el penal fallido lo que apresuró la decisión? ¿O ya estaba tomada de antemano más allá de su valioso aporte previo al equipo?
El paraguayo cerró el año con 14 goles y 5 asistencias en 34 partidos. La realidad es que todavía hay tiempo para que en El Verde cambien de parecer, siempre que las versiones sean reales, porque su préstamo finalizará recién el 31 de diciembre”, es lo que publica el sitio “Junín 24.com”.
Hay una situación que se debe aclarar y es la de Juan de Dios Pintado. El contrato con Unión es hasta el 30 de junio de 2027, pero Gimnasia y Esgrima La Plata tiene opción de repesca en diciembre. Si no lo hace, el jugador seguirá en Unión hasta el cumplimiento del contrato.
Por último, el plantel continuaría trabajando durante el mes de noviembre y tendrá vacaciones desde fines de este mes hasta después de Navidad. En principio, el nuevo torneo arrancaría el fin de semana del 24 de enero. Esa es la fecha que se estipuló en la última reunión de comité ejecutivo de la Liga Profesional, a la espera de una confirmación definitiva.