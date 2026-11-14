Imputaron a dos hombres por el violento asalto a una conductora de la aplicación DiDi en la ciudad de Santa Fe. A uno de ellos le sumaron otro delito, cometido con un tercer implicado que también fue detenido: las amenazas de muerte a una vecina para expulsarla del barrio.
Asalto armado a una chofer de aplicación en Santa Fe: hay dos imputados
Atribuyeron a dos hombres haber encañonado a la conductora para robarle el celular y dinero. A uno de ellos le sumaron otro delito. La semana próxima se definirá si quedan en prisión preventiva.
La fiscal Milagros Parodi dispuso las detenciones de Maximiliano Gabriel C., Franco Nicolás M. y Lucas Exequiel C., a quienes endilgó formalmente una serie de delitos ante el juez penal Lisandro Aguirre. Contaron con la representación de la defensora pública Leticia Feraudo.
El próximo martes se definirá el proceso penal de los tres hombres. Durante la audiencia, la fiscalía dará a conocer nuevos detalles tanto del asalto a la trabajadora de la app de viajes como del episodio de intimidación contra una vecina. Los hechos sucedieron la mañana del 9 de noviembre en el barrio Abasto, con apenas algunos minutos de diferencia.
Con una réplica
El asalto a la chofer se desencadenó a las 9 de la mañana en la esquina de calles Reutemann y Pedro de Espinoza. Según la atribución delictiva, Maximiliano C. y Franco M. abordaron como pasajeros un automóvil Fiat Cronos, conducido por una mujer que había acudido al lugar tras ser convocada mediante la aplicación DiDi.
Apenas iniciado el trayecto, la situación se tornó violenta cuando uno de los pasajeros extrajo una réplica de arma de fuego. Las imputaciones señalan que los agresores empuñaron “un arma de puño tipo pistola, cuya actitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, -réplica de un arma de fuego tipo pistola-” y le apuntaron directamente a la cabeza.
Bajo esa drástica amenaza de muerte, los delincuentes le exigieron a la víctima la entrega inmediata del dinero de la recaudación y sus efectos personales. De esta manera, lograron desapoderarla de su teléfono celular Samsung A15 antes de descender velozmente del vehículo y darse a la fuga por las arterias del barrio.
Por este atraco a la conductora, Maximiliano C. y Franco M. fueron imputados como coautores del delito de “robo calificado por el uso de un arma de fuego cuya actitud para el disparo no puede tenerse por acreditada -o utilería-”. Entre las evidencias reunidas obran actas del Comando Radioeléctrico e informes técnicos balísticos.
“Te vamos a cortar en pedacitos”
En forma paralela, la fiscalía atribuyó un segundo episodio perpetrado minutos antes de las 9:12 horas del mismo día sobre calle Rosatti. En esa arteria, Maximiliano Gabriel C. y Lucas Exequiel C. interceptaron a una vecina que se encontraba en la vereda de su vivienda.
En dicha oportunidad, exhibieron el arma de puño y le profirieron severas intimidaciones a la mujer. Según consta en el legajo, los agresores le advirtieron: “Andate del barrio, te vamos a matar, te vamos a cortar en pedacitos y a enterrar y nadie te va a encontrar”.
Por este ataque intimidatorio, Lucas Exequiel C. resultó imputado como coautor de “amenazas coactivas calificadas por empleo de arma”, mientras que Maximiliano Gabriel C. sumó dicha figura en concurso real con el robo agravado previo a la chofer.
De cara a la audiencia agendada para el próximo martes, la fiscal Parodi adelantó que solicitará la prisión preventiva de los imputados.