Desde atrás

Accidente fatal en La Plata: una mujer murió tras impactar contra un camión en la Ruta 6

El siniestro ocurrió a la altura del cruce con la Ruta 53, en la zona de El Peligro. La víctima tenía 61 años y viajaba en una Toyota RAV4 que terminó volcada. El camionero, de 45 años, quedó imputado por homicidio culposo.