Una mujer de 61 años falleció este viernes por la tarde luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en la Ruta 6, a la altura del cruce con la Ruta 53, en la zona de El Peligro, partido de La Plata. La víctima circulaba en una camioneta que impactó contra la parte trasera de un camión y terminó volcada. El conductor del vehículo de carga quedó imputado por homicidio culposo.
Accidente fatal en La Plata: una mujer murió tras impactar contra un camión en la Ruta 6
El siniestro ocurrió a la altura del cruce con la Ruta 53, en la zona de El Peligro. La víctima tenía 61 años y viajaba en una Toyota RAV4 que terminó volcada. El camionero, de 45 años, quedó imputado por homicidio culposo.
Cómo fue el choque
De acuerdo con la información del caso, la mujer conducía una Toyota RAV4 en dirección a la ciudad de La Plata cuando, por motivos que todavía se investigan, chocó desde atrás contra un camión Ford blanco que transitaba por el mismo carril.
Como consecuencia del impacto, la camioneta volcó y quedó sobre la calzada. Una médica que llegó al lugar constató el fallecimiento de la conductora.
Por su parte, el camionero, identificado como Marcos Antonio Llauco, de 45 años, fue asistido por personal médico de AUBASA. Según se informó, se encontraba fuera de peligro.
El operativo de emergencia
La intervención de los servicios de emergencia comenzó luego de que un transeúnte se comunicara con el 911 para alertar sobre la presencia de un vehículo volcado, del que salía una importante cantidad de humo y en cuyo interior habría personas atrapadas.
A partir del aviso, se desplegó un operativo en el que participaron efectivos del Destacamento El Peligro, Bomberos de la misma localidad y personal de Seguridad Vial de Brandsen y Guernica.
La zona fue preservada para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y la realización de las pericias correspondientes.
El camionero fue imputado
La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 12 de La Plata, que caratuló el expediente como homicidio culposo.
En este contexto, el conductor del camión fue imputado mientras los investigadores avanzan con las medidas necesarias para reconstruir la mecánica del accidente.
Entre las tareas previstas se encuentra el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de establecer cómo se produjo la colisión y determinar las circunstancias del hecho.