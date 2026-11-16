Santa Fe

Hallaron muerta a una mujer en barrio General Alvear; tendría una puñalada en el pecho

El cuerpo fue descubierto durante la mañana del lunes en un inmueble ubicado en inmediaciones de calle Córdoba al 2200, en la ciudad de Santa Fe. La víctima tendría unos 30 años y presentaría una herida de arma blanca en el tórax. La propietaria de la vivienda dio aviso al 911 y poco después se desplegó un operativo policial con intervención de la PDI y la Fiscalía.