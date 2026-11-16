El cantante santiagueño Marcelo Véliz sufrió un accidente de tránsito junto a integrantes de su grupo musical en Tucumán. La combi en la que viajaban volcó durante la madrugada de este lunes y cuatro de los nueve ocupantes tuvieron que ser trasladados a un hospital.
Volcó una combi que trasladaba a un reconocido cantante santiagueño y hay cuatro heridos
Marcelo Véliz regresaba de una presentación junto a su grupo cuando ocurrió el siniestro. Cuatro de los nueve ocupantes fueron hospitalizados y sus hijas pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El hecho ocurrió en la localidad de La Madrid, cuando la agrupación regresaba a Santiago del Estero después de realizar una presentación en Buena Vista, departamento Simoca.
De acuerdo con los primeros testimonios, el vuelco se habría producido cerca de la medianoche. Por el momento, no se establecieron las causas que provocaron el accidente.
Cómo fue el accidente
Como consecuencia del vuelco, Marcelo Véliz, el conductor y otros dos integrantes del grupo sufrieron golpes y fueron trasladados en ambulancia al hospital de La Madrid para recibir asistencia médica.
Los otros cinco ocupantes no habrían sufrido lesiones y se encontrarían en buen estado general.
Hasta el momento, no se difundió un informe oficial que detalle las circunstancias del siniestro ni la gravedad de las heridas de las personas hospitalizadas.
El pedido de oración de sus hijas
En medio de la preocupación por el estado de salud del cantante y sus familiares, sus hijas Fernanda, Romina y Maitena compartieron un comunicado en redes sociales para pedir una cadena de oración.
“Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo”, expresaron.
También informaron que los involucrados estaban siendo atendidos por profesionales de la salud en Tucumán y que aguardaban novedades sobre su evolución.
Según indicaron, su padre y uno de sus hermanos fueron quienes resultaron más afectados por el vuelco y recibían atención prioritaria.
El mensaje de la familia
En la publicación, las hijas del músico manifestaron su fe y pidieron acompañamiento para atravesar el difícil momento.
“Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien”, señalaron.
Además, agradecieron las muestras de cariño recibidas y convocaron a seguidores, amigos y allegados a sumarse a las oraciones por la recuperación de todos los involucrados.
Por ahora, la familia continúa a la espera de información sobre la evolución del cantante y los demás heridos.