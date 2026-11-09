Un trágico accidente ocurrido durante la mañana del domingo en Trenque Lauquen terminó con la vida de un reconocido referente del motocross argentino. El hombre, de 61 años, sufrió un vuelco mientras realizaba trabajos de mantenimiento en uno de los circuitos de su propiedad y quedó atrapado debajo del tractor que conducía.
Quién era el piloto de motocross que murió aplastado por un tractor en Trenque Lauquen
Ricardo José “Vasco” Saragüeta, de 61 años, realizaba tareas de mantenimiento en su circuito cuando el tractor que conducía volcó y cayó sobre su cuerpo, dejándolo atrapado contra el suelo.
El episodio tuvo lugar en un predio situado en inmediaciones de las calles Lucía B. Pastor y Orellana. La Justicia inició una investigación para determinar cómo se produjo el accidente.
Cómo ocurrió el accidente
Según el parte policial difundido por OesteBA, las autoridades fueron notificadas del hecho después de las 10 de la mañana.
El hombre se encontraba realizando tareas de mantenimiento y desmalezamiento en el circuito cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, el tractor volcó y cayó sobre su cuerpo.
El impacto lo dejó aprisionado contra el suelo y le provocó la muerte.
Tras el episodio, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de "Muerte por accidente", con intervención del fiscal de turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.
Más de 30 años dedicados al motocross
La noticia causó una profunda conmoción entre quienes forman parte del ambiente del motocross. El piloto había construido una extensa trayectoria en la disciplina, no solo como competidor, sino también como organizador de carreras y desarrollador de circuitos.
Sus primeros pasos en este deporte fueron en 1995. Tres años después comenzó a organizar competencias y, en 2001, concretó uno de sus principales proyectos: la inauguración del circuito Laguna Roja.
En 2009 sumó un segundo trazado, conocido como 325, que se destacó por sus características técnicas y llegó a ser considerado entre los tres mejores del país.
De Trenque Lauquen al motocross nacional
A lo largo de los años, ambos escenarios deportivos recibieron importantes competencias, entre ellas fechas del Campeonato Argentino de Motocross, el Abierto de la República y la Triple Corona.
También fueron sede de numerosas pruebas provinciales y nacionales, lo que contribuyó a posicionar a Trenque Lauquen dentro del calendario de esta disciplina.
Por su aporte al deporte y su trabajo sostenido en la organización de eventos, el piloto fue reconocido como embajador deportivo de la ciudad.
Quién era el piloto de motocross que murió aplastado por un tractor en Trenque Lauquen
A pesar de su extensa trayectoria, el referente del motocross continuaba participando en el Campeonato Argentino. Con una Kawasaki 450, se mantenía entre los diez mejores del ranking nacional de su categoría, según la información difundida sobre su carrera.
Su vínculo con las motos también se reflejaba en el trabajo cotidiano que realizaba para conservar los circuitos que había impulsado. Participaba personalmente en las tareas de mantenimiento de esos espacios.
Fue durante uno de esos trabajos cuando ocurrió el vuelco que terminó con su vida.
Su fallecimiento representa una importante pérdida para el motocross de Trenque Lauquen y de toda la región, donde dejó una huella a través de más de tres décadas de competencia, organización y desarrollo de la actividad.