El Club Atlético Chañarense despidió con una emotiva carta a Bruno Ponti, el futbolista de 24 años que falleció durante la madrugada del lunes 2 de noviembre en un accidente de tránsito.
Dolor en el fútbol santafesino por el fallecimiento de Bruno Ponti
El Club Atlético Chañarense recordó al futbolista de 24 años que perdió la vida pocas horas después de consagrarse campeón. La institución compartió una carta dedicada a quien todos conocían como “Búfalo”.
La institución de Chañar Ladeado recordó a quien todos conocían como “Búfalo”, un jugador formado en el club que apenas unas horas antes había celebrado la conquista de un campeonato junto a sus compañeros y familiares.
“Hola, Bruno. Te estamos escribiendo desde este lado, con el corazón en la mano, sin poder ni querer encontrar las palabras para despedirte. Porque, en realidad, nos negamos a hacerlo”, comienza el mensaje que Chañarense publicó en sus redes sociales y que generó numerosas muestras de afecto de la comunidad futbolística.
En la despedida, el club hizo especial hincapié en la calidad humana de Ponti y el vínculo que había construido con la institución desde sus primeros años. Más allá de sus condiciones deportivas, sus compañeros y allegados lo recordaron por su humildad, su esfuerzo y su manera de relacionarse con los demás.
“Te vimos nacer y crecer en esta casa. Te vimos aprender, equivocarte, levantarte y volver a intentarlo. Pero, sobre todo, te vimos esforzarte siempre por ser cada día mejor. Como jugador y, mucho más importante, como persona. ¡Y pucha que lo lograste, campeón!”, expresaron desde la institución.
De la alegría del campeonato a una despedida inesperada
Uno de los pasajes más conmovedores de la publicación hace referencia a la felicidad que Ponti había vivido el domingo 1 de noviembre, cuando Chañarense consiguió el campeonato tras vencer por penales a Independiente. El futbolista había compartido imágenes de los festejos en sus redes sociales, sin imaginar que serían sus últimas publicaciones.
“Nos quedan esos abrazos fuertes que nos dimos festejando, tu sonrisa enorme y la imagen de verte feliz, tan feliz, cumpliendo tu sueño y el de toda la familia merengue”, escribieron sus compañeros y allegados.
La institución también encontró una manera de relacionar aquella conquista deportiva con la pérdida de uno de sus jugadores: “Qué paradoja, amigo. Ayer celebrábamos juntos una estrella más en nuestro escudo, sin imaginar que hoy vos te convertirías en una de esas estrellas que nos van a acompañar y guiar desde el cielo”.
El accidente que terminó con la vida de Bruno Ponti
La tragedia ocurrió alrededor de las 4.30 del lunes 2 de noviembre, sobre la ruta provincial 93, entre Chañar Ladeado y Berabevú. Según los primeros informes, Ponti conducía un Chevrolet Corsa que, por circunstancias que todavía se investigan, despistó y volcó.
El joven viajaba solo en el vehículo y falleció en el lugar del siniestro. Su cuerpo fue encontrado sobre la banquina por el personal que intervino en el operativo.
La noticia provocó una profunda conmoción en Chañar Ladeado y en el fútbol de la región, donde distintos clubes, jugadores e hinchas expresaron sus condolencias a la familia y a la institución merengue.
En el último tramo de su despedida, Chañarense dejó una promesa para quien había defendido sus colores desde pequeño: “Siempre vas a ser nuestro ‘Búfalo’.
Y desde acá, más unidos que nunca, vamos a seguir luchando para mandarte muchas más alegrías para allá arriba. Gracias por tanto, por todo lo que fuiste y por todo lo que nos dejaste. Te queremos para siempre y te prometemos nunca olvidarte, campeón”.