Ayelén Amarilla, una argentina de 37 años conocida por sus familiares y amigos como “Coco”, murió el viernes en un accidente de tránsito en Nueva Zelanda, país en el que vivía desde hacía seis años. La mujer falleció luego de que el vehículo en el que viajaba chocara contra un camión en la zona de Cromwell, cuando regresaba de su trabajo.
Quién era la argentina de 37 años que murió tras chocar contra un camión en Nueva Zelanda
Ayelén Amarilla, conocida por sus seres queridos como “Coco”, vivía en el país oceánico desde hacía seis años. Era oriunda de Mar del Plata y tenía una hija de dos años.
La noticia provocó una profunda conmoción entre sus seres queridos, tanto en el país oceánico como en Mar del Plata, la ciudad argentina con la que mantenía sus raíces. Tras conocerse el desenlace, familiares y amigos compartieron mensajes de despedida y recuerdos en las redes sociales.
En Nueva Zelanda desde 2020
Ayelén se había instalado en Nueva Zelanda en 2020. Durante los seis años que residió allí trabajó en diferentes empleos, en su mayoría temporales, por lo que solía cambiar de actividad laboral con frecuencia.
Quienes la conocían destacaron especialmente el amor y la dedicación que tenía hacia su hija, una nena de apenas dos años.
En el marco de una campaña solidaria destinada a acompañar a sus familiares, un mensaje la describió como una madre muy cariñosa y comprometida con la crianza de la pequeña. También recordaron que buscaba recetas saludables, nuevas actividades y distintas formas de estimular su crecimiento y desarrollo.
Sus allegados resaltaron, además, el deseo que tenía de brindarle a su hija una infancia feliz y saludable. La recordaron como una persona preocupada por el bienestar de los demás y por generar un impacto positivo en quienes la rodeaban.
Cómo fue el accidente
El siniestro ocurrió alrededor de las 15:10 en el desfiladero de Kawarau, sobre la ruta estatal 6, que une las localidades de Cromwell y Queenstown.
El choque se produjo cerca del cruce con el camino Cardrona-Roaring Meg Pack Track. Según informaron medios locales, el automóvil en el que viajaba Ayelén colisionó contra un camión.
La Policía confirmó que una persona murió en el lugar, mientras que otra fue trasladada al Hospital Lakes District con heridas leves.
Dos helicópteros y una ambulancia
La gravedad del accidente motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron dos helicópteros y una ambulancia del servicio Hato Hone St John para asistir a las personas involucradas.
Como consecuencia del operativo y de las tareas periciales, la ruta permaneció cerrada durante varias horas.
En el lugar trabajó la Unidad de Investigación de Accidentes Graves, que quedó a cargo de las pericias para establecer cómo se produjo la colisión.
Hasta el momento, las circunstancias exactas del choque no fueron esclarecidas y continúan bajo investigación.